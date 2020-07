Qualcomm julkaisi Snapdragon 865 Plus -järjestelmäpiirin - yksittäinen ydin yltää jopa 3.1 GHz kellotaajuuteen

Piirivalmistajaon julkaissut, joka on jatkoa Snapdragon 865 -suorittimelle . Tehokas Snapdragon 865 Plus tullaan näkemään muun muassa Asus ROG Phone 3 -pelipuhelimessa.Snapdragon 865 Plus -järjestelmäpiirin Kryo 585 -ydin yltää jopa 3.1 GHz kellotaajuuteen, joka on 10 prosenttia enemmän edeltäjään verratessa. Grafiikoista vastaava Adreno 650 yltää myös 10 prosenttia nopeampaan lukemaan edeltäjään verratessa.Snapdragon 865 Plus tukee 5G-yhteyksiä (mmWave ja sub-6 GHz) X55 -modeemin muodossa ja FastConnect 6900 -tekniikkaa, joka tuo tuen Wi-Fi 6E -yhteydelle. Yhteyksien osalta tuettuna on myös Bluetooth 5.2.Näyttöjen osalta puhelimissa voidaan käyttää 60 hertsin 4K-näyttöä tai 144 hertsin QHD-näyttöä.Lisätietoa Snapdragon 865 Plus -piiristä saa tästä