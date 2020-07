Android 10 -käyttöjärjestelmäversio on käytössä 400 miljoonassa laitteessa

on kertonut, että viime vuoden syyskuussa saataville tullut Android 10 -käyttöjärjestelmäversio on saavuttanut. Android 10 on yleistynyt nopeammin kuin muut Android-versiot.Google on parantanut yleisesti verkkaista päivitystahtia viimeisen parin vuoden aikana muun muassa Project Treblellä, joka esiteltiin Android 8 Oreon yhteydessä. Lisäksi Android 9 Pien sekä Android 10 -version yhteydessä tuotiin päivitystahtia nopeuttavia muutoksia.Nämä muutokset ovat tuottaneet tulosta, sillä Googlen mukaan Android 10 -versio löytyy nyt 400 miljoonasta laitteesta, kun version julkaisusta on kulunut 10 kuukautta. Samassa ajassa Android 9 Pie jäi alle 300 miljoonaan laitteeseen ja Android 8 Oreo löytyi vain reilusta 100 miljoonasta laitteesta. Viidessä kuukaudessa Android 10 oli saavuttanut 100 miljoonan laitteen rajan, mikä on Android 9 Pie -versioon verratessa 28 prosenttia nopeampi tulos.