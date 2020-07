Applelle liki miljardin lasku ostamattomista Samsung-näytöistä

Teknologiasektorilla, kuten monella muullakin alalla, vuoden toinen neljännes on mennyt penkin alle, ja syy on tietysti pitkälti koronaviruksessa. Applen osalta COVID-19-kriisi on tarkoittanut mm. ensimmäistä virtuaalista WWDC-tapahtumaa ja ongelmia iPhonen tuotannossa Katastrofaalinen Applen tulos ei kuitenkaan ollut viime neljänneksellä, mutta kaikkia ongelmia ei ole vielä puitu loppuun asti.Heikko iPhone-myynti oli ongelma edellisessä tulosraportissa ja tämän odotetaan olevan jatkuva ongelma myös tällä neljänneksellä. DSCC:n lähteiden mukaan iPhone-myynti on sakannut niin pahasti, että Applelle tuli mittava lasku ostamattomista Samsungin OLED-paneeleista.Sopimus Applen ja Samsungin välillä vaatii tiettyä volyymiä, johon ei nyt päästy. Analyysin mukaan Apple joutuukin maksamaan peräti 835 miljoonan euron vahingonkorvaukset Samsungille. DSCC:n mukaan tämän noin miljardin dollarin korvauksen myötä Samsung saa nostettua paneelibisneksen plussalle.Kyseessä ei ole kuitenkaan pelkästään koronan aiheuttama ongelma, vaan Applen arvioitiin maksaneen n. 650 miljoonan euron korvaukset ostamattomista näytöistä myös viime vuonna samaan aikaan.