5G-sota yltyy – Kiina uhkaa Nokiaa ja Ericssonia

Kiina uhkaa Nokiaan ja Ericssoniin kohdistetuilla vastatomilla, mikäli Euroopassa liitytään Yhdysvaltojen johtamaan Huawei-vastaiseen rintamaan. Wall Street Journalin mukaan Kiina voisi esimerkiksi rajoittaa tai estää Nokian ja Ericssonin valmistamien laitteiden vientiä Kiinasta.Yhdysvallat on jo pidemmän aikaa yrittänyt kampittaa Huawein 5G-teknologian käyttöä sen kumppanimaissa. Esimerkiksi Naton kautta on välitetty viestiä, että Huawei voi rakentaa tukiasemiinsa takaportteja, joilla Kiinan hallinto voi salakuunnella esimerkiksi sotilastukikohtien tietoliikennettä. Britannia lähti Yhdysvaltojen kelkkaan viime viikolla, kun se päätti estää operaattoreita hankkimasta 5G-tukisemia Huaweilta.Brittioperaattoreilla on vuoteen 2027 asti aikaa korvata jo asennetut Huawein 5G-tukisemat muiden valmistajien tuotteisiin.Kiinan hallinnon suunnalta on kuulunut viestiä, että maa on valmis kaikkiin toimenpiteisiin suojellakseen kansallisia yhtiöitään. Saksa päättää näillä näkymin omista valinnoistaan vasta syyskuun puolella.