Asus esitteli vakuuttavan ROG Phone 3 -pelipuhelimen - 144 Hz AMOLED -näyttö ja 6000 mAh akku

Taiwanilainen tietotekniikkasyritys on esitellyt kolmannen sukupolven pelipuhelimen, joka kantaa-nimeä. Uusi laite hyödyntää tuoretta Snapdragon 865 Plus -alustaa, jonka lisäksi puhelimessa on nopea 144 hertsin näyttö. Pelipuhelimen kylkeen on myös saatavilla erilaisia lisätarvikkeita.ROG Phone 3 on yksi ensimmäisistä laitteista, joka on varustettu Snapdragon 865 Plus -järjestelmäpiirillä. Piirin yksittäinen ydin yltää jopa 3.1 GHz kellotaajuuteen ja lisäksi tehopiiri tuo tietenkin 5G-yhteydet pelipuhelimelle. Piiriä viileänä pitää GameCool 3 -teknologia, jonka avulla puhelimella voi pelata koko päivän. Puhelimen kerrotaan olevan pitkäaikaisessa rasituksessa vakaampi kuin monet muut puhelimet.Pitkäaikaista pelaamista tukee sisällä oleva erittäin massiivinen 6000 mAh akku, joka hyödyntää 30 watin latausta. Puhelimessa on myös akkua säästäviä ominaisuuksia. Puhelinta voi pelaamisen aikana ladata kyljessä sijaitsevalla USB-C -liitännällä.Tehokkaan piirin lisäksi sisälle on laitettu jopa 16 gigatavua LPDDR5-keskusmuistia ja sisäistä tallennustilaakin on saatavilla erittäin mukavat 512 gigatavua (UFS 3.1).Etupuoli on varustettu huippunopealla 144 hertsin AMOLED -näytöllä, joka on kooltaan 6.59 tuumaa. Lisäksi näyttö toimii 270 hertsin kosketusnäytteenottotaajuudella.Kuulokeliitännän lisäksi puhelin tarjoaa myös stereokaiuttimet, jotka on suunnattu eteenpäin. Taakse on laitettu Sonyn 64 megapikselin IMX686 -sensori (f/1.8, 1.6 μm). Sen parina on 13 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä viiden megapikselin makrokamera. Puhelimen taakse on myös saatu laitettua Aura RGB -valaistusPuhelimen käyttöjärjestelmään on tuotu pelaajille tila, jossa voi säätää ultimaattisen pelikokemuksen tarpeeseen erilaisia ominaisuuksia. Puhelimen kyljessä on painikkeet, joita voivat muokata tarpeen ja pelin mukaan. Puhelin hyödyntää Android 10 -käyttöjärjestelmää.Koska kyseessä on pelipuhelin, kylkeen on tuotu kaikenlaisia lisätarvikkeita. Mikäli puhelimen oma jäähdytysjärjestelmä ei riitä, taakse voi kiinnittää AeroActive Cooler 3 -tuulettimen, joka on myös varustettu tuella, jolla puhelin pysyy pystyssä pöydällä.Pelipuhelimelle tietysti löytyy oma Rog Kunai 3 -peliohjain, jonka voi kiinnittää puhelimeen tai käyttää erikseen puhelimen ollessa pöydällä. Clip -lisäosan avulla puhelimen voi puolestaan kiinnittää vaikkapa Xboxin ohjaimeen.16 gigatavun keskusmuistilla ja 512 gigatavun tallennustilalla varustettu malli maksaa 1099 euroa. 12 GB + 512 GB malli puolestaan maksaa 999 euroa. Saatavilla on myös ROG Phone 3 Strix Edition -versio (8 GB + 256 GB) 829 eurolla.Puhelimen ennakkotilaukset käynnistyvät heti. Puhelin on saatavilla Asuksen verkkokaupasta , Verkkokauppa.comista, Elisalta, Powerilta ja Gigantilta.Kooste puhelimen julkaisutilaisuudesta: