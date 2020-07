Telegramin päivitys tuo sovellukseen 2GB:n tiedostonjaon, profiilivideon ja muuta

Viestintäsovelluson julkaissut 6.3.0 -version, joka tuo mukanaan runsaasti uusia toimintoja. Sovelluksen avulla kaverille voi jakaa nyt suurempia tiedostoja ja profiiliin voi asettaa kuvan sijaan videon.Profiiliin voi nyt ladata pyörimään videon, josta voi keskusteluja varten napata staattisen profiilikuvan. Videota voi muokata Telegramin editorilla, jolla voi tehdä itsestään animoidun tarran. Editorilla voi nyt myös pehmentää ihoa kuvissa tai videoissa liukusäätimien avulla.Telegram on myös parantanut "lähistöllä olevat ihmiset" -ominaisuutta, sillä sovellus osaa nyt kertoa kuinka kaukana henkilö sijaitsee ja ehdottaa aloittamaan keskustelun tarralla. Ominaisuuden löytää täältä: Contacts > Find People Nearby, josta itsensä voi halutessaan laittaa näkyviin muille.Keskusteluihin on tuotu parannusta parilla tavalla. Asetuksista voi nyt valita, mikäli ei halua saada viestejä ihmisiltä, jotka eivät ole sinut yhteystiedoissa. Kuvien saapuessa sovelluksessa näkyy mininäkymä, josta näkee minkälaisen kuvan kaveri lähetti. Pikkukuvat näkyvät myös ilmoituksissa.Isojen ryhmien (yli 500 jäsentä) ylläpitäjät näkevät nyt tarkkaa dataa muun muassa jäsenistä, jotka lähettävät eniten viestejä ryhmässä.Telegramilla voi nyt lähettää peräti 2 gigatavun tiedostoja, kun aiemmin on pystynyt lähettämään 1.5 gigatavun tiedostoja. Samalla Telegramin blogikirjoituksessa kuittailtiin hieman WhatsAppin suuntaan, jolla voi lähettää vain maksimissaan vain 16 megatavun videoita.Lue myös: