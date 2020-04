Telegramilla on nyt 400 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää - palveluun tulossa turvalliset ryhmävideopuhelut

Viestintäsovellus on kertonut blogissaan palvelun saavuttaneen 400 miljoonan kuukausittaisen käyttäjän rajan, kun viime vuonna vastaava lukema oli 300 miljoonaa käyttäjää. Vuonna 2015 uutisoimme Telegramin käyttäjämäärän olevan 62 miljoonaa.Telegram kertoo saavansa vähintään 1,5 miljoonaa uutta käyttäjää päivittäin, joten palvelu tulee todennäköisesti jatkossakin saavuttamaan merkittäviä rajapyykkejä käyttäjämäärien suhteen. WhatsAppin lukemiin on kuitenkin vielä matkaa, sillä Facebookin omistamalla WhatsAppilla on jo kaksi miljardia käyttäjää Lisäksi blogissa kerrotaan Telegramin saavan odotetun ominaisuuden.Telegramin mukaan tämän hetken videopuhelut mahdollistavat sovellukset ovat joko turvallisia tai käyttökelpoisia, mutta eivät molempia samaan aikaan. Tämän Telegram aikoo korjata vuoden 2020 aikana tuomalla sovellukseen turvalliset ryhmävideopuhelut.Sovellukseen saapui myös päivityksen myötä uusia ominaisuuksia. Parannusta saivat muun muassa Quiz Mode ja tarrahakemisto, jossa tarrat näkyvät nyt samalla sivulla.