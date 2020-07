Qualcomm Quick Charge 5 tukee yli 100 watin latausta - 0-50 prosenttia 5 minuutin latauksella

, joka tuo Android-mobiililaitteisiin entistä tehokkaampaa latausta.Quick Charge 5 -latausteknologia tukee jopa yli 100 watin latausta, jolla saa ladattua 4500 mAh akun tyhjästä 50 prosenttiin vain 5 minuutin latauksella. Täyteen tällainen akku latautuu noin 15 minuutissa.Quick Charge 4 -teknologiaan verratessa uusin Quick Charge 5 on peräti 70 prosenttia tehokkaampi ja tarjoaa jopa 10 kertaa enemmän virtaa Quick Charge 1 -teknologiaan verratessa.Qualcomm kuitenkin kertoo uusimman latausteknologian olevan jopa 10 astetta viileämpi kuin Quick Charge 4. Lisäksi uusi latausteknologia tukee erilaisia teknologioita, joilla laitteen akun käyttöikä pysyy parempana.Quick Charge 5 on taaksepäin yhteensopiva kaikkien edellisten versioiden kanssa ja tukee USB Power Delivery -teknologiaa.Nykyisillä Qualcommin piireillä Quick Charge 5 -teknologia on tuettuna Snapdragon 865 ja Snapdragon 865 Plus -piireillä. Ensimmäiset tällä teknologialla varustetut laitteet nähdään markkinoilla jo kolmannen vuosineljänneksen aikana.Lisätietoa aiheesta saa tästä