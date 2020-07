Huawei otti yllättäen ykköspaikan maailman suurimpana puhelinvalmistajana

Markkinatutkimusyhtiö Canalys on julkaissut uutta dataa puhelinvalmistajien viimeisimmän vuosineljänneksen myyntiluvuista. Vuoden toisella neljänneksellä Huawei onnistui kirimään myynnissä samalla kun Samsungilla meni heikosti.Tämän johdosta jokseenkin yllättäen korealaisyhtiö menetti markkinoiden ykköspaikan Huaweille Yhdysvaltojen niskalenkistä huolimatta.Kiinalaisyhtiö toimitti huhti-kesäkuussa 55,8 miljoonaa puhelinta, kun Samsung jäi pari miljoonaa pienempään 53,7 miljonaan yksikköön.Canalysin analyytikkojen mukaan kyseessä ei ollut odotettu tulos, vaikka yhtiö otti hetkellisesti ykköspaikan myös alkukesästä , sillä Huaweilla on ollut lännessä ongelmia yhteistyökieltojen takia. Huawein on tässä kohtaa nostanut kärkipaikalla pitkälti koronaviruspandemia.Kiinassa talous on noussut jaloilleen merkittävästi länsimaita nopeammin, ja Huaweilla on valtaisan vahva asema kotimaassaan. Samsung puolestaan kontrolloi vain yhtä prosenttia Kiinan markkinoista.Analyytikot odottavat, että Samsung nousee kyllä takaisin jaloilleen ja todennäköisesti ykköspaikalle, kun talous vetreytyy hieman mm. Euroopassa ja Yhdysvalloissa.Vuoden takaiseen verrattuna Huawein toimitusmäärät pienenivät hieman, mutta eivät muiden valmistajien tavoin. Edeltävään neljännekseen nähden toimituksen kasvoivat merkittävästi.