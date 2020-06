Huawei yllätti ja otti Trump-pannan aikaan markkinoiden ykköspaikan – tosin vain hetkeksi

Huawein viimeinen reilu vuosi on ollut tiukkaa taistelua tuulimyllyjä vastaan. Myllyistä selkeästi isoin on varustettu Googlen logoilla, ja tuulepuuskalle ei ole vielä näkyvissä loppua.Viime vuoden alkukesästä toimeenpantu esto yhdysvaltalaisyrityksille tehdä yhteistyötä Huawein kanssa on johtanut monenlaisiin ongelmiin.Hiljattain esto laajeni jenkkiteknologiaa käyttäviin yrityksiin muuallakin, jonka johdosta piirivalmistaja joutui pistämään valmistuksen Huaweille poikki . Googlen palveluita ei ole tietysti Huawein laitteissa nähty jo vuoteen, ja Huawei on kovasti pyrkinyt kehittämään korvaavia sovelluksia ja sovelluskauppoja.Aivan päin prinkkalaa Huawein numerot eivät kuitenkaan ole mennyt, joka kertonee osaltaan siitä, että kiinnostusta laitteille on riippumatta Googlen palveluista. Tämä ei sinsänsä yllätä, sillä Googlen palvelut eivät ole samanlaisessa suosiossa Kiinassa kuin ne ovat lännessä.Yllätyksenä on kuitenkin tullut tieto, että Huawei on onnistunut kaiken tämän keskellä ottamaan maailman älypuhelinmarkkinoiden ykköspaikan Samsungilta. Tämä tapahtui tutkimusyhtiö Counterpointin mukaan huhtikuussa, kertoo GizmoChina Yhtiö kävi 19 prosentin osuudella hetkellisesti ykkösenä kun Samsung putosi 17 prosenttiin. Tämä tosin muuttui nopeasti takaisin Samsungin eduksi, jota se oli selkeästi myös ensimmäisellä vuosineljänneksellä.GizmoChinan arvioiden mukaan sekä kiinalaisten oman tuotannon suosiminen juuri pannan takia sekä Samsungin kohtaamat myyntiongelmat pandemian aikana johtivat tähän lopputulokseen. Kiinassa markkinat aukesivat jo, kun Samsungin tärkeimmissä kauppapaikoissa oli vielä hiljaista.Tämä vuosi saattaa olla Huaweille ensimmäinen isona valmistajana, jossa markkinaosuudessa tulee takkiin. Counterpointin mukaan kuitenkin alkuvuodesta markkinaosuus oli sama 17% kuin vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Myyntimäärät ovat puolestaan viime vuodesta tippuneet niin Samsungilla, Huaweilla kuin Applellakin koko markkinoiden kaventuessa.