Heinäkuun myydyimmät puhelimet: Huawei P Smart koululaisten suosikki, Galaxy A -sarja myös vahvoilla

DNA:n myydyimmät puhelimet heinäkuussa 2020

Huawei P Smart 2019 Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A41 Apple iPhone SE (2. sukupolvi) Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy A51 Apple iPhone 7 Apple iPhone 11 Pro Honor 20 Lite Samsung Galaxy S10 Apple iPhone 11 Pro Max Honor 10 Lite Huawei Nova 5T Honor 20

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille heinäkuussa 2020

Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 11 Apple iPhone SE 2020 Honor 7S Huawei P Smart 2019 Samsung Galaxy A71 Apple iPhone 7 Huawei Y5 2019 OnePlus 8 5G Samsung Galaxy A41 Apple iPhone 11 Pro Nokia 130 Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy A51 5G Honor 9X

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille heinäkuussa 2020

Apple iPhone 11 Apple iPhone SE 2020 Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A51 Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy Xcover 4s Apple iPhone 11 Pro Max OnePlus 8 Pro 5G OnePlus 8 5G Samsung Galaxy S10 Nokia 7.2 Apple iPhone 7 Samsung Galaxy A41

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille heinäkuussa 2020

Samsung Galaxy A20e Huawei P Smart Apple iPhone 11 Apple iPhone SE (2020) Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A71 OnePlus 8 5G Apple iPhone 7 Apple iPhone 11 Pro Xiaomi Redmi Note 8T

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille heinäkuussa 2020

Samsung Galaxy A40 Nokia 7.2 Apple iPhone SE (2020) Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A51 Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy Xcover 4S Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy A71

Gigantin myydyimmät puhelimet kuluttajille heinäkuussa 2020

Huawei P Smart 2019 Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy A51 Apple iPhone SE 2020 Apple iPhone 11 Huawei Nova 5T Motorola Moto G8 Power Sony Xperia 10 II

Gigantin myydyimmät puhelimet yrityksille heinäkuussa 2020

Apple iPhone SE 2020 Samsung Galaxy A20e Huawei P Smart 2019 Apple iPhone 11 Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy A71 Motorola Moto G8 Power Samsung Galaxy A51 Samsung Xcover 4s Samsung Galaxy A41

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet heinäkuussa 2020

Huawei P Smart 2019 Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A41 Apple iPhone SE (2020) Apple iPhone 11 Samsung Galaxy XCover 4S Samsung Galaxy A21S Honor 9X Huawei P30 Lite

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet heinäkuussa 2020

Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 3 Huawei Watch GT2 Samsung Galaxy Fit e Huawei Watch GT Honor Band 5 Huawei Band 4 Pro Honor Magic Watch 2 Samsung Watch Active2 Huawei Band 4 Garmin Vivomove 3S Samsung Galaxy Watch Active Samsung Galaxy Watch Garmin Fenix 6 Pro Samsung Galaxy Fit

Elisan myydyimmät älykellot heinäkuussa 2020

Polar Ignite Samsung Galaxy Watch Active 2 eSIM Huawei Watch GT 2 Apple Watch Series 5 GPS + Cellular eSIM Polar Vantage M Huawei Watch GT Polar Unite Apple Watch Series 5 GPS Huawei Watch GT 2e Polar M430 Honor MagicWatch 2 Apple Watch Series 3 GPS Garmin Vivoactive 4S Polar Grit X Apple Watch Nike Series 5 GPS

Telian myydyimmät älykellot kuluttajille heinäkuussa 2020

Huawei Watch GT2E Samsung Galaxy Watch Active2 4G Garmin VENU 43mm Polar UNITE Apple Watch Series 5 GPS + Cellular Honor Watch Magic 2 Huawei Watch GT Apple Watch Series 4 GPS + Cellular Garmin Vivomove 3S Sport Garmin Fenix 6X Pro

Operaattorit, Gigantti ja Veikon Kone ovat kuun vaihtumisen myötä paljastaneet heinäkuun 2020 myydyimmät puhelimet sekä myydyimmät älykellot.DNA:n heinäkuun myydyimpien puhelimien Top 15 -listalla on kuusi Samsung-puhelinta, viisi Applen mallia, kolme Honoria ja kaksi Huawein puhelinta. Ykköspaikan tällä kertaa otti Huawei P Smart 2019, jonka perässä tulevat Samsung Galaxy A20e sekä Apple iPhone 11.Lisäksi edullisemman hintaluokan puhelimista listalle ylsivät Galaxy A41, iPhone SE, Galaxy A71 , Galaxy A51 sekä Honor 20 Lite."Koulujen alku näkyy aina myös puhelinmyynnissä. Koululaisen reppuun hankitaan käteen ja käyttöön sopiva puhelin, jonka hinta ei kirpaise maksajan kukkaroa ja joka täyttää käyttäjänsä toiveet mahdollisimman hyvin. Ensimmäinen puhelin hankitaan lapselle etenkin perheen sisäisen yhteydenpidon helpottamiseksi ja sen valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti hintaan ja helppokäyttöisyyteen. Koulun aloittajien suosikki on tänä kesänä selvästikin Huawein edullinen P Smart 2019. Vaikka Huawein uusissa malleissa ei Googlen palveluita ole, tästä ja monesta muustakin myynnissä olevasta Huawein mallista löytyvät kaikki totutut palvelut, ja päivitykset toimivat jatkossakin", kertoo DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.Elisalla kärjen valtasi kuluttajien listalla Galaxy A20e, jonka perässä ovat iPhone 11 ja iPhone SE 2020."Samsung Galaxyn suosittu A-sarja vei jälleen voiton myydyimpänä puhelimena, mutta myös Applen mallit kiilasivat kärkisijoille A-sarjan väliin. OnePlus 8 jatkoi myydyimpänä 5G-puhelimena. OnePlus Nordin ennakkomyynnin perusteella näyttää kuitenkin siltä, että Nord-malli tullaan näkemään 5G-listan kärjessä elokuussa", Elisan laiteliiketoiminnan johtaja Ville Valkama kommentoi tuloksia.Neljänneksi puolestaan ylsi Honor 7S, jonka lisäksi listalle ovat päätyneet myös Huawei P Smart 2019, Huawei Y5 2019, Nokia 130, Honor 9X sekä Samsungin edullinen 5G-puhelin Galaxy A51 5G."Näyttää siltä, että Samsung Galaxy A51:n käyttäjät ovat havainneet, ettei puhelinta kannata enää ostaa 4G-versiona. Vastaavia siirtymiä tullaan näkemään myös muiden puhelinmallien osalta", sanoo Valkama.Yritysasiakkaiden puolella löytyy tutusti paljon Applea ja Samsungia, joiden lisäksi listalle mahtuvat myös molemmat OnePlus 8 -sarjan puhelimet sekä Nokia 7.2.Myös Telian kuluttajien listalla vahvoilla oli Galaxy A20e, joka nappasi kärkipaikan Huawein P Smartin ja iPhone 11 edestä. Näiden taakse ovat päätyneet muun muassa iPhone SE, Galaxy A41, Galaxy A71 sekä Redmi Note 8T."Myydyimpien matkapuhelinten listalle nousi heinäkuun aikana peräti kuusi eri brändiä, joista uusimpana tulokkaana Xiaomi. Kuten kesäkuussakin, kuluttajien suosiossa oli Galaxy A20e, jota hankitaan usein lasten ensimmäiseksi älypuhelimeksi", Telia Finlandin laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Jussi Vuorinen kertoo.Gigantin kuluttajien listan kärjessä jatkaa edelleen Huawei P Smart 2019 -malli, joka on pitänyt kärkipaikan jo useamman kuukauden ajan. Tämän perässä tulee useampi Samsungin edullisemman hintaluokan puhelin, iPhone SE, Huawei Nova 5T sekä Motorolan Moto G8 Power ja Sonyn Xperia 10 II."Myös pienempien merkkien menekki on heinäkuun aikana kasvanut, ja myynti jakautuu nyt useamman merkin kesken", Gigantin puhelinmyynnistä vastaava myyntipäällikkö Mikko Pesonen sanoo.Lisäksi Gigantilta kerrotaan puhelinkaupan sujuneen vilkkaana heinäkuussa. Myynti kasvoi sekä kappalemääräisesti että arvossa mitattuna vuoden takaiseen verrattuna.Veikon Koneella jatkuu sama trendi eli ykköspaikan otti Huawei P Smart 2019, jonka lisäksi listalla ovat Galaxy A71, Galaxy A51 ja Galaxy A41.Veikon Koneelta kerrotaan, että Huawei P Smart on erityisen suosittu koulunsa aloittavien nuorten keskuudessa, sillä puhelin tarjoaa hintaansa nähden hyviä ominaisuuksia.Älykellojen ja -rannekkeiden kysyntä on kasvanut kesän aikana."Suomalaiset ovat tänä kesänä lomailleet usein lähiluonnossa liikkuen, mikä näkyy myös äly- ja urheilukellojen sekä aktiivisuusrannekkeiden hyvissä myyntilukemissa. Tuoteryhmän kysyntä kasvaa edelleen voimakkaasti, ja sama koskee myös valikoiman laajuutta", kertoo DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.DNA:n heinäkuun Top 15 -listalla on kaikkiaan viisi Samsungin ja neljä Huawein laitetta sekä Apple-, Honor- ja Garmin-malleja kaksi kultakin valmistajalta. Älykelloja listalla on kaikkiaan kymmenen ja rannekkeita viisi.Elisalla puolestaan kärkipaikan otti jälleen Polar Ignite, joka on hyvä esimerkki kellosta, jolla voi myös käyttää nettiä."Meillä on Suomessa yhdet maailman parhaista verkkoyhteyksistä käytössä, joten kotimaassa lomailtaessa yhteydenpito ja digipalveluiden käyttö on sujuvaa erilaisilla mobiililaitteilla. Myös äly- tai urheilukellolla voi usein jo surffata netissä joko puhelimen netin kautta tai eSIM:in avulla", sanoo Elisan laiteliiketoiminnan johtaja Ville Valkama.Samalla linjalla jatketaan myöskin Telian puolella.Älykellojen osalta suosittuja olivat edelleen eSIM-ominaisuudella varustetut kellot, joihin saa hankittua erillisen liittymän."Kesä ja ihmisten liikkuminen ovat lisänneet älykellojen kysyntää. Myydyimpien mallien osalta näkyy kiinnostus hyvinvoinnin ja liikuntasuoritusten seuraamiseen. Heinäkuussa myyntiin tullut Polar UNITE nousi välittömästi suosituimpien kellojen joukkoon", sanoo Telia Finlandin laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Jussi Vuorinen