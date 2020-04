Testissä Motorola Moto G8 Power: Akkukestokuningas alle 250 eurolla

Arvostelussa Motorola Moto G8 Power

Motorola on tuonut markkinoille tiuhaa tahtia erilaisia edullisia malleja. Valehtelematta uusia Motorola-puhelimia ilmestyy noin parin viikon välein. Nyt arvosteltava Moto G8 Power sai jo pikkuvelimallin, joka on nimeltään Moto G8 Power Lite. Samaan sarjaan kuuluvat myös Moto G8 sekä Moto G8 Plus. Motorolalta löytyy myös One-sarja, josta arvosteltavana kävi hiljattain One Hyper. Motorolalta löytyy siis useita malleja 150 - 400 euron hintaluokasta, joten onko juuri tämä Moto G8 Power se mikä kannattaa ostaa? Tämän puhelimen lisänimen käytetään Power-sanaa, joka viittaa puhelimen sisältä löytyvään akkuun. Tässä puhelimessa on massiivinen 5000 milliampeeritunnin akku, josta riittää virtaa helposti kahden päivän käyttöön ja hieman pienemmällä käytöllä puhelimella pärjää kolmekin päivää yhdellä latauksella. Puhelimen muihin ominaisuuksiin kuuluvat neljä takakameraa, 6.4 tuuman Full HD+ -näyttö sekä stereokaiuttimet. Hinta kuitenkin pysyy kohtuullisen edullisessa lukemassa: 249 euroa. Erinomainen akunkesto Motorola antaa yhtiön puhelimille lisänimiä, jotka viittaavat johonkin tiettyyn ominaisuuteen. Tässä puhelimessa Power-lisänimi viittaa suureen 5000 milliampeeritunnin akkuun. Ison kapasiteetin voi olettaa yltävän komeisiin lukuihin. Juuri näin se myös meneekin tämän puhelimen kohdalla, sillä puhelimella pärjää helposti kahden vuorokauden ajan ja hieman pienemmällä käytöllä menee kolmaskin vuorokausi. Omalla kohdalla pääsin helposti yli kahdeksan tunnin näytön päälläoloaikoihin kahden vuorokauden aikana, kun puhelinta käytettiin lähinnä sosiaalisen media ja netin selaamiseen, viestittelyyn sekä hieman pelaamiseen.

Full HD -tasoisen Twitch-striimin katsominen kulutti laitteen akku 33 prosenttia 5 tunnissa, kun puhelimen näytön kirkkaus sekä kaiuttimien äänenvoimakkuus oli asetettuna 50 prosentin tasolle. Tämä on erinomainen lukema. Puhelin tukee 15 watin TurboPower -latausta, mutta pakkauksen mukana toimitetaan hieman tehokkaampi 18 watin laturi. Tällä laturilla täyteen lataaminen kestää noin kaksi tuntia. Lähes puhdas Android toimii hyvin Käyttöjärjestelmän osalta puhelimessa pyörii Android 10 -versio, joka on hyvin puhdas versio Androidista. Vähäiset Motorolan lisäykset näkyvät Moto Toimintoina sekä kamerasovelluksessa. Puhtaasta Android-käyttöjärjestelmästä huolimatta Moto G8 Power ei kuulu Googlen Android One -ohjelmaan, joka takaisi puhelimen saavan kaksi isoa päivitystä käyttöjärjestelmään sekä kolmen vuoden ajan päivityksiä tietoturvaan. Moto G8 Powerille on kuitenkin myönnetty Android Enterprise Recommended -sertifikaatti, joka takaa puhelimen saavan päivityksiä tietoturvaan vähintään kolmen vuoden ajan maksimissaan 90 päivän välein. Ohjelmisto on siis lähes puhdas versio Androidista, mutta se sisältää muutaman yhtiön lisäyksen. Puhelimeen on esiasennettu Moto-sovellus, jonka kautta pääsee käsiksi Moto Toimintoihin, Moto Näyttöön ja Moto Gametime -pelitilaan. Moto Toimintoihin kuuluvat muista malleista tutut nopea taskulamppu, kolmen sormen näyttökuva, kameran nopea käyttöönotto ja yhden käden tila. Moto Näyttö tarkoittaa tarkistustoimintoa, jonka avulla ilmoituksia pystyy katsoa näytön ollessa sammutettuna. Moto Gametime taas lisää peleihin työkalut-sivupalkin, jonka kautta pääsee käsiksi muutamiin ominaisuuksiin. Puhelimessa on myös Moto Audio, jonka tehtävänä on tuottaa laadukkaampaa ääntä puhelimien kaiuttimien sekä yhdistettyjen laitteiden kautta. Järjestelmän navigoinniksi voi valita Android 10:n elenavigoinnin tai perinteisen kolmen painikkeen navigoinnin. Näiden kahden välillä vaihtamisen lisäksi voi ainoastaan muokata elenavigoinnin takaisin-eleen herkkyyttä. Android 10:n myötä puhelimessa on myös muun muassa käyttöjärjestelmän laajuinen tumma tila.

Suorituskykyä löytyy riittävästi Moto G8 Power on varustettu Qualcomm Snapdragon 665 -järjestelmäpiirillä, 4 gigatavun keskusmuistilla sekä 64 gigatavun sisäisellä tallennustilalla. Sama piiri on myös Moto G8:ssa sekä Moto G8 Plussassa, joten näissä kaikissa on siis hyvin samanlainen suorituskyky. Moto G8 Powerin asetuksiin on myös lisätty mukautuva suorituskyky -ominaisuus, joka käyttää tekoälyä paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi. Ominaisuuden kuvaillaan käyttävän tekoälyä parantamaan RAM-muistin tehokkuutta ja nopeuttamaan sovellusten avautumista. Tämä ominaisuus ei kuitenkaan ole oletuksena päällä. Ominaisuuden löytää puhelimen asetuksista (Asetukset - Järjestelmä - Mukautuva suorituskyky). Puhtaan Androidin sekä kohtuullisen tehokkaan järjestelmäpiirin myötä puhelimen suorituskyky on oikein hyvällä tasolla tämän hintaluokan laitteessa. Moto G8 Power pärjää oikein mallikkaasti sosiaalisen median selaamiseen ja myös nettisivut avautuvat nopeasti. Yleinen käyttöjärjestelmän selaus toimii myös hyvin, mutta siellä täällä näkee hieman hidasteluja. Esimerkiksi asetusten avaaminen kestää toisinaan hieman kauemmin. Eniten suorituskyvyn kanssa aiheutti ongelmia kamerasovellus, joka on yleisesti hidas. Tehot riittävät myös kohtuullisesti pelaamiseen. Kevyet pelit eivät juurikaan aiheuta ongelmia, mutta raskaampien pelien kohdalla saattaa kohdata jonkin verran hidastelua. Kamerat tekevät hyvää jälkeä hyvässä valaistuksessa Motorola laittoi vakuuttavasti tähän puhelimeen yhteensä neljä kameraa taakse. Paperilla kamerasetti on monipuolinen, sillä puhelimessa on 16 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 8 megapikselin 2x zoomin telekamera sekä 2 megapikselin makrokamera. Pääkamerassa on 16 megapikseliä (f/1.7, 1.12μm) ja sillä myös otetaan täyden resoluution kuvia. 16 megapikselin etukamerassa (f/2.0, 1μm) taas käytetään Quad Pixel -teknologiaa eli kameralla otetaan 4 megapikselin kuvia. Kuvien laatu on hyvässä päivänvalossa kelpo kamaa sosiaalista mediaa ajatellen. Toisaalta jos kuvia alkaa jälkikäteen rajaamaan, huomaa hyvin nopeasti kuvien olevan jonkin verran suttuisia. Puhelimen 2 megapikselin makrokamera on kuvanlaadultaan selvästi heikoin. Suurin heikkous näkyy hämärässä tai pimeällä kuvatessa, jolloin Moto G8 Power aiheuttaa eniten ongelmia heikon kuvanlaadun sekä yksityiskohtien vähyyden myötä. Ohjelmistossa ei myöskään ole minkäänlaista erillistä yökuvaustilaa.

Yllä olevissa kuvakolmikoissa vertailussa laajakulma, normaali ja zoom-linssi hieman hämärämmissä olosuhteissa. Viimeinen kuvapari sisältää makro-otoksen ja spottivärikuvan.

Videon osalta pääkamera kykenee ottamaan 4K 30 fps -laadulla tai vaihtoehtoisesti Full HD 60/30 fps -laadulla. Pääkameran kohdalla digitaalinen kuvanvakain lähtee toimimaan vasta Full HD 30 fps:n kohdalla, kun kahden muun kohdalla ei ole minkäänlaista vakautusta. Kuvanlaatu on kuitenkin ihan hyvällä tasolla. Ultralaajakulmakameralla onnistuu myös digitaalisen kuvanvakaimen kera Full HD 30 fps kuvaus ja mielenkiintoisesti myös makrokameralla voi kuvata HD -videota, jos sellaisesta kokee jotain hyötyvän.

Suurimmat ongelmat kuitenkin löytyvät kuvaamisen osalta itse ohjelmistosta. Kameroiden välillä vaihtaminen on hidasta ja ohjelmisto ei ole kovin luotettava, sillä se kaatui tai jäätyi täysin kolme kertaa kahden viikon testijakson aikana. Tämä on alue, jota Motorola todennäköisesti pystyy parantamaan päivityksillä, mutta toistaiseksi sellaisia ei ole näkynyt. Itse ohjelmisto on helppokäyttöinen. Kahden painikkeen avulla pääsee vaihtamaan valokuvauksen ja videokuvauksen välillä, kun kolmannen painikkeen takaa löytyvät muut kuvausvaihtoehdot. Näihin vaihtoehtoihin lukeutuvat muun muassa makrokuvaus, spottiväri sekä panoraama. Kaikki kamerat tukevat myös manuaalikuvausta ja tukevat RAW-tiedostomuotoa.

Näyttö ja stereokaiuttimet ovat mainio yhdistelmä videoiden katseluun Moto G8 Powerin etupuolen on vallannut 6.4" Max Vision IPS -näyttö, jonka resoluutio yltää Full HD+ -tasolle (2300 x 1080) ja sen kuvasuhde on 19:9. Näytön vasemmassa yläkulmassa on kamerareikä, jossa on 16 megapikselin etukamera. Kooltaan, laadultaan ja kirkkaudeltaan näyttö varsin mainio netin ja sosiaalisen median selaamiseen sekä videoiden katseluun. Videoiden katselua tukevat myös hyvätasoiset stereokaiuttimet. Toinen kaiutin sijaitsee näytön yläreunassa ja toinen laitteen pohjassa. Stereokaiuttimien myötä ääntä on hankalampi vahingossa estää, joten kokemus esimerkiksi pelatessa on parempi. Stereokaiuttimet ovat ehdottomasti tämän puhelimen vahvuus.

Jos ääntä täytyy kuunnella hieman yksityisemmin, löytyy tähän hätään puhelimen yläreunasta 3.5 mm:n kuulokeliitäntä. Pohjassa on USB-C -liitäntä, joka tukee USB-C -liitännällä varustettuja kuulokkeita. Nämä kaikki kolme vaihtoehtoa tukevat Moto Audio -toimintoa, jonka myötä äänenlaatu on erittäin hyvällä tasolla. Puhelimen oikeassa kyljessä sijaitsee äänenvoimakkuuden hallintaan käytettävät painikkeet sekä virtapainike. Virtapainikkeen erottaa helposti erilaisen pinnan ansiosta. Vasemmalta puolelta taas löytyy kelkka, johon voi laittaa kaksi Nano SIM-korttia tai yhden Nano SIM-kortin ja muistikortin (max 512 gigatavua). Takaa löytyy neljän kameran lisäksi myös Motorolan logolla varustettu sormenjälkilukija. Sormenjälkilukijan kanssa ei esiintynyt ongelmia eli se toimii nopeasti ja varmasti. Sen avulla voidaan myös vetää esille ilmoitukset.

Moto G8 Powerin sisälle on laitettu massiivinen 5000 mAh akku, joka näkyy puhelimen paksuudessa. Puhelimen paksuus on 9.63 mm, leveys on 75.84 mm ja korkeus 155.95 mm. Painoa löytyy 197 grammaa. Mitoiltaan puhelin ei tunnu niin suurelta, mutta painon alkaa huomaamaan, kun käteen ottaa kevyemmän puhelimen kuten vaikkapa Galaxy A71:n. Paksun rakenteen ansiosta Moto G8 Power tuntuu erittäin kestävältä laitteelta. Se on takaa ja kyljistä muovia, mutta tästä huolimatta puhelin on erittäin jämäkkä. Paksun rakenteen ansiosta takana olevat kamerat eivät ole ollenkaan koholla muusta rungosta, joten puhelin ei keiku pöydällä ollessaan. Muovi ei kuitenkaan kestä naarmuja yhtä hyvin kuin lasi ja takakanteen onkin ilmestynyt pari naarmua kahden viikon ajalta. Pakkauksen mukana toimitetaan läpinäkyvä suojakuori, joka antaa hieman suojaa naarmuja vastaan, mutta toisaalta lisää puhelimen paksuutta. Rakenteeltaan Moto G8 Power on roiskeenkestävä, mutta varsinaista IP-luokitusta sillä ei ole, joten veteen upottamista ei kannata kokeilla. Puhelimen värivaihtoehdot ovat Smoke Black ja Capri Blue, joista ensimmäinen on arvosteltavan puhelimen väri. Muovinen rakenne kerää itseensä lasia enemmän pölyä, mutta mustan takakannen ansiosta lika ja sormenjäljet eivät näy niin selkeästi. Tekniset tiedot Rakenne:

Edestä lasia, sivut ja takaa muovia, vettä hylkivä rakenne (ei IP-luokitusta)

Näyttö:

6.4" Max Vision IPS, Full HD+ (2300 x 1080), 19:9

Mitat:

155,95 x 75,84 x 9,63 mm

Paino:

197 grammaa

Suoritin:

Qualcomm Snapdragon 665

RAM:

4 gigatavua

Tallennustila:

64 gigatavua, microSD-korttipaikka (max. 512 gigatavua)

Käyttöjärjestelmä:

Android 10, Moto Actions (tietoturva: 1. joulukuuta 2019)

Pääkamera:

16 megapikseliä, f/1.7, 1.12μm, UHD (30fps), FHD (60/30fps)

Ultralaajakulmakamera:

8 megapikseliä, f/2.2, 1.12μm, 118°, FHD (30fps)

Telekamera:

8 megapikseliä, f/2,2, 1.12μm

Makrokamera:

2 megapikseliä, f/2.2, 1.75μm, 2 cm makrokuvaus, HD (30 fps)

Etukamera:

16 megapikseliä, f/2.0, 1μm, Quad pixel

Akku:

5000 mAh, 15W TurboPower -lataus (pakkauksessa 18W laturi)

Liitännät:

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz, USB-C, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä (ei NFC:tä)

Muuta:

Stereokaiuttimet, kaksi mikrofonia, Hybrid Dual SIM (2 Nano SIM / 1 Nano SIM + 1 microSD)

Värit:

Smoke Black, Capri Blue

Hinta:

249 euroa Yhteenveto Motorola Moto G8 Powerin vahvuus löytyy ehdottomasti erinomaisesta akunkestosta. Jos tämä ominaisuus on tärkein asia puhelinta ostaessa, kannattaa tätä puhelinta harkita. Näyttö on hyvä videoiden katseluun, ja sitä on tukemassa myös oikein hyvät stereokaiuttimet. Suorituskykyä on riittävästi, jonka myötä puhdas Android-käyttöjärjestelmä toimii suurimmilta osilta ongelmitta. Android One -ohjelmaan kuuluminen olisi ollut selkeä myyntivaltti tämän hintaluokan laitteessa, mutta nyt sellainen jäi uupumaan. Puhelimen selkein heikkous löytyy kameraosaltolta, jossa on laadun sijaan keskitytty määrään. Kameroita löytyy siis takaa neljä kappaletta, mutta ohjelmisto on monilta osin hidas sekä epävakaa. Ohjelmistossa ei myöskään ole erillistä tilaa pimeäkuvausta varten, joten onnistuneeseen kuvaamiseen tarvitaan hyvä päivänvalo. Motorola Moto G8 Power







