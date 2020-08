Samsungin langattomat kuulokkeet nostettiin uudelle tasolle: Galaxy Buds Live

Samsung on tänään uudistanut Galaxy Buds -tuotelinjastoa mm. uusien Galaxy Note20 huippupuhelinten sekä Galaxy Tab S7 -tablettien ohessa.Galaxy Buds Live -kuulokkeet ovat jatkoa Galaxy Buds+:lle ja tarjoavat nyt uuden papua muistuttavan muotoilun. Yhtiön mukaan suunnittelussa on panostettu erityisesti istuvuuteen ja käyttömukavuuteen.Samsungin omistama AKG on jatkanut äänisuunnittelua ja kuulokkeista löytyykin nyt aiempaa suuremmat, peräti 12 millimetrin kaiutinelementit.Yhtiön mukaan myös mikrofonien laatua on kohennettu merkittävästi. Demossa laitteen puheluiden laatua meluisassa tilassa verrattaankin selkeästi huonommin tilanteessa pärjäävään kilpailijaan.Ensimmäistä kertaa Galaxy Buds -malleissa uudet Live-mallit tarjoavat aktiivisen melunpoiston (ANC). Tämä tarkoittaa, että kuulokkeet pystyvät tuottamaan vastamelua taustamelun häivyttämiseksi, jonka lisäksi löytyy myös ambient-tila, jossa esimerkiksi taustalla olevan puheen voi päästää läpi mikrofonien avulla.Kuulokkeiden akku riittää ANC päällä kuudeksi tunniksi ja ilman sitä kaksi tuntia pidempään. Kuulokkeiden latauslaatikko lisää kuunteluaikaa peräti 21 tuntia. Koteloa pystyy lataamaan langattomasti ja langalla. Viiden minuutin lataus antaa parhaimmillaan peräti tunnin kuunteluaikaa.Galaxy Buds Live -kuulokkeet saapuvat muiden uusien Galaxy-laitteiden tavoin myyntiin 21. päivä. Suositushinta on 189 euroa.