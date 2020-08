Samsung esitteli tehokkaat Galaxy Note20- ja Galaxy Note20 Ultra -puhelimet

Galaxy Note20, 256GB - 1 099 €

Galaxy Note20 Ultra, 256GB - 1 349 €

Galaxy Note20 Ultra, 512GB (rajattu erikoiserä) - 1 449 €

esitteli digitaalisessa Galaxy Unpacked -julkistustilaisuudessa uudet Galaxy Note20- ja Galaxy Note20 Ultra -tehopuhelimet. Lisäksi tilaisuudessa esiteltiin Galaxy Watch3 -älykello, Buds Live -kuulokkeet, Galaxy Tab S7 -tabletit sekä kerrottiin seuraavan sukupolven Galaxy Z Fold 2 -älypuhelimesta."Tänä vuonna tuomme markkinoille ennätysmäärän huipputuotteita, ja hyvästä syystä, sillä ihmiset luottavat teknologiaan enemmän kuin koskaan. Teknologian tärkein tehtävä on tehdä elämästä helpompaa, sujuvampaa ja hauskempaa, ei monimutkaisempaa. Kaikki tänään esittelemämme tuotteet ovat tehokkaita apureita työnteon ja vapaa-ajan maksimoinnissa. Uusimmat laitteemme toimivat tietysti osana Galaxy-ekosysteemiä saumattomasti yhteen, minkä ansiosta käyttäjät voivat keskittyä juuri heille tärkeisiin asioihin ja toimiin niin töissä kuin vapaallakin, kertoo Mika Engblom", Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja.Tekniikan osalta Galaxy Note20 -puhelimet tarjoavat Dynamic AMOLED 2X -näytön sekä Ultra-version kohdalla myös 120 hertsin virkistystaajuuden (Galaxy Note20:ssä 60 Hz näyttö). Lisäksi Ultra käyttää WQHD+ -resoluutiota ja Galaxy Note20 puolestaan Full HD+ -resoluutiota. Eroa löytyy myös itse näytön koosta, sillä Note20 Ultra tarjoaa 6,9-tuumaisen ruudun ja Note20:n kohdalla joutuu tyytymään hieman pienempään 6,7 tuuman näyttöön. Samsungin mukaan Ultran näyttö jälleen paras mobiilinäyttö, joka lisäksi säästää virtaa mukautumalla katseltavaan sisältöön.Virtaa antaa Ultrassa 4500 mAh akku ja Note20:ssä puolestaan hieman pienempi 4300 mAh akku. Molemmat tukevat 25 watin pikalatausta sekä langatonta latausta.Molemmat uutuudet tarjoavat myöskin uuden sukupolven 5G-yhteydet sekä käyttävät vakaita Wifi 6 -verkkoja. Suomen mallissa käytetään Exonys 990 -järjestelmäpiiriä, jonka pariksi saa Ultran kohdalla 12 gigatavua keskusmuistia ja Note20:n kohdalla 8 gigatavua.Kameroiden osalta on tarjolla Ultran kohdalla Galaxy S20 -sarjasta tuttu 108 megapikselin kamera, jonka vierellä on 12 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä periskooppikamera. Galaxy Note20 puolestaan tarjoaa 12 meagpikselin pääkameran, telekameran ja ultralaajakulmakameran.Uudet Galaxy Note20 -sarjan puhelimet ovat luonnollisesti suunnattu S Pen -kynän ansiosta tehokäyttäjille, sillä kynällä voidaan tehdä muistiinpanoja, kirjoittaa, piirtää ja tehdä kaikenlaista muuta.Galaxy Note20 -laitteiden myötä S Pen -kynä on jälleen saanut hieman uudistusta. Samsungin mukaan kirjoitustarkkuus on entistä parempi ja vasteaika entistä pienempi. S Penin uudet Anywhere action -eleet taas tekevät navigoinnista entistä helpompaa, käytetyistä sovelluksista riippumatta. Esimerkiksi kotiruudulle palaaminen onnistuu nopealla kynän heilautuksella.Yksi tärkeä ominaisuus on Samsung Notes -sovellus, joka tallentaa ja synkronoi automaattisesti käyttäjän luomat sisällöt. Lisäksi sovellus osaa muuttaa käyttäjän S Pen -kynällä kirjoittamat muistiinpanot selkeäksi tekstiksi. Notesin kautta voi nyt myös kommentoida ja editoida PDF-tiedostoja sekä Microsoft PowerPoint -esityksiä. Uusi äänitoiminto taas mahdollistaa nauhoituksen tekemisen muistiinpanojen lomassa, minkä jälkeen tietyn muistiinpanokohdan klikkaaminen vie käyttäjän oikeaan kohtaan ääninauhoitetta.Ohjelmiston kohdalla on tarjolla myös Link to Windows -ominaisuus, joka mahdollistaa mobiilisovelluksen käytön Windows 10 -tietokoneella. Myöhemmin tänä vuonna ominaisuus päivityksen, joka mahdollistaa useamman mobiilisovelluksen käytön rinnakkain tietokoneen näytöllä. Lisäksi käyttäjät voivat luoda pikakuvakkeita suosikkisovelluksiinsa Windows 10 -tietokoneellaan, jolloin puhelinta ei tarvitse kaivaa esiin vaikkapa kuvagallerian selaukseen.Samsungin ja Microsoftin yhteistyö näkyy myös pelaamisen puolella, sillä Galaxy Note20 -käyttäjät pääsevät Xbox Game Pass Ultimate -palvelun avulla, kun Microsoft kertoi xCloud -pilvipelipalvelun saapuvan 15. syyskuuta.Ultra-mallissa on myöskin UWB -teknologia. Käyttäjän tarvitsee vain osoittaa Note20 Ultra -puhelimensa toista UWB-tuettua Galaxy-laitetta kohti, ja Nearby Share listaa automaattisesti kyseisessä suunnassa olevat laitteet jakopaneelin yläosassa.Galaxy Note20 -puhelimet ovat ennakkomyynnissä välittömästi ja kauppoihin nämä saapuvat 21. elokuuta 2020.Note20-laitteiden suositushinnat:Galaxy Note20 tulee saataville kolmessa värissä: Mystic Bronze, Mystic Gray ja Mystic Green. Galaxy Note20 Ultralla värivaihtoehtoja on kaksi: Mystic Bronze ja Mystic Black.Galaxy Note20:n ennakkotilaajat voivat halutessaan valita toisen kahdesta ennakkotilaajan etupaketista. Pelipakettiin sisältyy Xbox Game Pass Ultimate -tilaus kolmeksi kuukaudeksi, MOGA XP5-X -peliohjain ja langaton latausasema. Musiikkipakettiin taas sisältyvät joko Galaxy Buds Live -kuulokkeet (Note20 Ultra) tai Galaxy Buds+ -kuulokkeet (Note20). Ennakkotilaajan edun lunastaminen maksaa 9,90 € puhelimen hinnan lisäksi, ja edun arvo on valitusta paketista riippuen vähintään 179 euroa.