Firefoxin mobiilisovellus sai ison päivityksen: uusi ulkonäkö, lisää nopeutta ja turvallisuutta

on viimeinkin julkaistu mobiilille uusi versio, joka muuttaa selaimen ulkonäköä, tuo muutaman ominaisuuden lisää, parantaa selaamisen nopeutta ja parantaa turvallisuutta. Samalla sovellus hyppää 68 -versiosta suoraan 79 -versioon.Mozilla esitteli tulevaa mobiilisovellusta jo yli vuosi sitten, joka silloin tunnettiin nimellä Firefox Preview . Uuden sovelluksen lupailtiin saapuvan jo viime vuoden syksyllä, mutta tästä tavoitteesta jäätiin aika kauas. Nyt kuitenkin uusi sovellus on ladattavissa sovelluskaupasta ja se tunnetaan nyt ihan Firefox -nimellä eli vanha versio on korvattu.Uusi Firefox-sovellus muuttaa selaimen ulkonäköä. Selaimen hakupalkin voi nyt laittaa alhaalle, jossa siihen pääsee helpommin käsiksi, kun sormea ei tarvitse venyttää näytön yläreunaan asti. Palkin voi toki halutessaan laittaa edelleenkin yläreunaan. Hakupalkissa on myös äänihaku.Sovellus tukee nyt myös tummaa teemaa, joka on tullut erittäin tutuksi Android 10 -käyttöjärjestelmäversion myötä. Teeman voi valita tummaksi, vaaleaksi tai seuraamaan laitteen teemaa.Avoimien välilehtien valikko on myös saanut uutta ulkonäköä. Välilehdet näkyvät nyt päällekkäin, josta välilehden voi helposti sulkea pyyhkäisemällä sivulle. Uusi versio onnistuu pitämään enemmän välilehtiä avoinna, joten niiden välillä vaihtaminen onnistuu erittäin nopeasti. Lisäksi avoimien välilehtien valikon voi nyt sulkea pyyhkäisemällä alaspäin, kun vanhassa versiossa piti painaa yläreunassa sijaitsevaa nuoli-painiketta.Uutta ulkonäköä on saanut myöskin asetukset, jota on tehty edeltäjään verratessa selkeämmäksi.Uusi Firefox tuo mukanaan uutena ominaisuutena kokoelmat, joihin voi tallentaan haluamansa nettisivut, jotta ne löytää myöhemmin helpommin. Kokoelmat näkyvät sovelluksen aloitussivulla.Yksi suurimmista uudistuksista on selaimen tekniikka. Uusi selain hyödyntää Mozillan omaa GeckoView-selainmoottoria, jolla pystytään Mozillan mukaan saavuttamaan jopa kaksinkertainen nopeus verrattuna edellisiin Firefox Android -versioihin.Vuorokauden käytön jälkeen voin sanoa, että nopeutta on tullut jonkin verran lisää, mutta ihan selkeään kaksinkertaiseen nopeuteen selain ei yllä (ainakaan vielä). Pikaisen testin perusteella uusi versio nopeuttaa aloitussivulta avattavan nettisivun avaamista noin 2 - 3 sekunnilla eli jos sivu aukesi ennen 7 sekunnissa niin nyt se avautuu noin 5 sekunnissa.GeckoView parantaa myös yksityiseen ja turvallisuuteen liittyviä ominaisuuksia. Firefoxista löytyvä Tracking Protection -ominaisuus on päällä oletuksena, josta esiteltiin juuri uusi versio Myös Tracking Protection -ominaisuus (tehostettu seurannan suojaus) auttaa nopeudessa estämällä seuraimia. Ominaisuudesta voidaan laittaa päälle tiukka-tila, joka estää vieläkin enemmän seuraimia sekä myös mainoksia, jolloin nettisivut aukeavat vieläkin nopeammin. Tämä saattaa kuitenkin aiheuttaa ongelmia, sillä kaikki sivun toiminnot eivät välttämättä toimi. Ominaisuuden saa kuitenkin tarvittaessa nopeasti pois käytöstä.Uuden selaimen käyttöönoton yhteydessä seurantaeston voi valita tavalliseksi tai tiukaksi, jonka voi myöhemmin vaihtaa asetuksista.Ihan kaikkea samoja ominaisuuksia uudesta selaimesta ei vielä löydy. Omassa käytössä paljon ollut 'välilehtijono' puuttuu ja lisäksi monet selaimen lisäosista eivät tällä hetkellä toimi. Sovellukseen luvataan ajan myötä tuoda lisää ominaisuuksia.