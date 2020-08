Microsoftin kauan odotettu Surface-puhelin tulee vihdoin myyntiin

kohahdutti viime vuoden lokakuussa suurta yleisöä, kun se kertoi tekevänsä epäonnistuneen-kaupan jälkeen paluun älypuhelinmarkkinoille. Tällä kertaa Microsoft ei pyri olemaan markkinajohtaja, vaan pikemminkin käynnistämään kehitystä hieman erikoisempien laitteiden kautta.Uuteen kauteen Microsoft lähtee jo lähes vuosi sitten esitellyllä Surface Duo -puhelimella, jossa uutta on kaksoisnäyttö ratkaisu sekä Android-käyttöjärjestelmä. Aiemminhan Microsoft pyrki valloittamaan markkinat omalla Windows-mobiilialustalla. Kuten Surface Duon nimestä voi päätellä, on puhelimessa kaksi erillistä 5,6 tuuman OLED-näyttöä, jotka avautuvat käyttäjän silmien eteen kirjan aukeaman tavoin.Nämä kaksi 4:3-kuvasuhteen ja 1800 x 1350 pikselin näyttöä muodostavat yhdessä 8,1 tuuman ja 2700 x 1800 pikselin (3:2-kuvasuhde) kokonaisuuden. Puhelinta voi käyttää siis isona puhelimena tai pienenä tablettina. Toiselle näytölle voi määritellä myös omia toimintoja, jolloin toisessa näytössä voi pitää esimerkiksi virtuaalista näppäimistöä ja toisessa pitää auki sähköpostisovellusta.Uusi puhelin on tullut nyt ennakkotilattavaksi ja varsinaiset toimitukset alkavat 10. syyskuuta. Hintaa laitteella on 1399 dollaria . Microsoftin omaan verkkokauppaan Surface Duo ei ole ainakaan vielä saapunut.