Opas: Androidista kojelautakamera - Vanha kännykkä hyötykäyttöön

Mitä tarvitaan?

Autolaturi Vanhassa puhelimessa akku on todennäköisesti jo kulunut suhteellisen käyttökelvottomaan kuntoon, joten käytännössä dashcamiksi muutettava puhelin tulee roikkumaan laturin nokassa aina käytössä ollessaan. Jos autossa ei jo sellaista ole, kannattaa laturi ostaa. Helpoimmalla pääsee, kun ostaa kerralla vähintään kahdella USB-ulostulolla varustetun autolaturin.

Kiinnike kännykälle tuulilasiin Jotta kännykkä pystyisi kuvaamaan edessä olevaa liikennettä, täytyy se luonnollisesti asentaa tuulilasiin. Ja vieläpä niin, että puhelimen takakamera näkee liikenteen, myös telineessä ollessaan.

Vanha Android-puhelin Aivan sitä vuoden 2010 mallia ei kannata tähän tarkoitukseen suunnitella, sillä todennäköisesti valtaosa dashcam-käyttöön tarkoitetuista sovelluksista ei enää tue aivan muinaisia Android-versioita. Myös videon tallennukseen on hyvä olla paria gigaa enemmän tallennustilaa. Mutta vaikkapa parin, kolmen vuoden takainen puhelin, joka on nyt uuden luurin oston jälkeen jäänyt tarpeettomaksi, sopii käyttöön mainiosti.

Kojelautakamera-sovellus

Huomioitavaa

Parhaat sovellukset kojelautakameraksi

AutoBoy



AutoBoy-sovelluksen näkymä

Roadly



Roadlyn esittelyvideo

Smart Dash Cam



Smart Dash Camin esittelyvideo

DailyRoads Voyager

DailyRoads Voyagerin esittelyvideo



Yksi vanhimmista kojelautakamerasovelluksista on DailyRoads Voyager, joka on erittäin pitkälle hiottu ja kehittynyt sovellus omassa kategoriassaan.



DailyRoads osaa tallettaa videota myös näytön ollessa sammutettuna ja sisältää myös törmäystunnistuksen, jolloin törmäyksen sattuessa otettu video säilytetään pysyvästi. Törmäystunnistus perustuu Android-puhelimen liiketunnistimiin. Luoduissa videoissa on sekä päivämääräleima että GPS-koordinaatit.



Ohjelmassa on mainoksia, joista pääsee eroon ostamalla sovelluksen täysversion.



Lataa DailyRoads Voayger Google Play -kaupasta



Lisättävää, kysyttävää? Jos aihe kiinnostaa tai joku sovellus jäi mainitsematta, osallistu keskusteluun dashcam-sovelluksista keskustelualueillamme tai kommentoi uutista alla.

Maailmalla yleistyneet kojelautakamerat eli dashcamit on helppo toteuttaa itsekin. Vanha Android-kännykkä muuttuu kojelautakameraksi oikealla ohjelmistolla ja saa uuden elämän pöytälaatikon syövereistä.Kojelautakameratovat siis kameroita, jotka kuvaavat videolle liikennettä autolla ajettaessa. Ne ovat yleistyneet viime vuosina valtavasti ja ovatkin osoittautuneet korvaamattomiksi apuvälineiksi vaikkapa onnettomuuksia tutkittaessa. Kojelautakameran avulla on helppo todistaa vaikkapa oma syyttömyytensä kolaritilanteessa. Ja toki, niistä irtoaa myös valtava määrä hupia YouTube-videoiden muodossa.Oppaassamme käsittelemme läpi sovelluksia, joilla vanhasta Android-kännykästä saa luotua ikioman kojelautakameran autoon.Käytännössä vanhaa Android-puhelinta kojelautakameraksi muutettaessa vaaditaan kourallinen asioita, joilla homma lähtee kulkemaan:Nostamme esiin tässä pari seikkaa, jotka on hyvä ymmärtää projektiin ryhtyessä.Oikea, erikseen tarkoitusta varten valmistettu fyysinen kojelautakamera on monessa suhteessa ylivoimainen itse viritettyyn Android-ratkaisuun verrattuna. Oikeissa kojelautakameroissa kameran linssi on yleensä erittäin laajaa kulmaa kuvaava, kun taas Android-luuri saattaa jättää sivuille leveääkin aluetta, johon sen kamera ei näe. Tämä tietysti riippuu täysin puhelimesta, joka aiotaan ottaa kojelautakameraksi käyttöön.Toisekseen kannattaa varmistaa se, että autosi ei anna virtaa puhelimelle myös auton ollessa sammutettuna. Turha virransyöttö - vaikkakin erittäin vähäinen - saattaa kuluttaa ajan kanssa auton akun tyhjäksi. Joten kytke kännykän laturi pois päältä, kun jätät auton yöksi parkkiin. Ja sammuta kännykkä - jos sen akku on kehno, voi aamulla puhelin vaatia hetken latausta ennen kuin se edes käynnistyy.Pohdi sitä, houkutteleeko tuulilasiin kiinnitetty (vanhakin) puhelin rikollisia rikkomaan autosi tuulilasin. Ja tarkista vakuutusyhtiöltä heidän kanta tällaiseen tapaukseen. Muussa tapauksessa kannattaa irrottaa kännykkä telineestä aina ajon päätteeksi, vaikka se hieman turhaa vaivaa lisääkin.Kaikki tässä listatut, eli ne tallettavat kuvatun videon kojelautakamerana käytetyn puhelimen muistiin. Eli sovelluksia ei ole suunniteltu livevideon jakoon, vaan nimenomaan ajomatkan tapahtumien tallennukseen.AutoBoy on erittäin suosittu sovellus. Sen etuina moniin muihin kilpailijoihinsa on se, että sovellus osaa tallentaa videota myös puhelimen näytön ollessa sammutettuna.Näyttö päällä sovellus näyttää nipun erilaista tietoa ajon tapahtumista sillä hetkellä, kuten ajonopeuden. Sovellus poistaa videot vanhimmasta alkaen, kun laitteen tallennustila uhkaa täyttyä.Sovelluksesta on olemassa myös maksullinen versio, joka ei sisällä lainkaan mainoksia.Roadly "polttaa" ajonopeuden, päivämäärän ja muuta tarpeellista tietoa suoraan tallennettuun videoon, joten sen käyttö vaikkapa onnettomuustilanteiden todisteena lienee suoraviivaisempaa kuin monen kilpailijansa.Lisäksi sovellus tunnistaa useita liikennemerkkejä ja osaa näyttää varoituksia ja tietoja havaitsemiensa liikennemerkkien perusteella. Sovellus tunnistaa myös auton liikkeellelähdön ja pysähtymisen ja aloittaa/katkaisee tallennuksen niiden perusteella.Sovelluksessa on mainoksia - joista pääsee eroon ostamalla sovelluksen täysversion.Smart Dash Cam on hyvin suoraviivainen kojelautakamerasovellus, joka kuvaa tietä ja tallettaa kuvatun videon puhelimen muistiin tai muistikortille. Sovelluksen heikkous on tällä hetkellä selkeästi se, että se ei tue videon tallennusta puhelimen näytön ollessa sammutettuna.Sovellus näyttää mainoksia, joista pääsee eroon ostamalla sovelluksen täyden version.