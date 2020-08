Huawein Y6p -älypuhelin saapui myyntiin Suomessa - hinta 179 euroa

on kertonut Y-sarjan Y6p -älypuhelimen saapuneen nyt myyntiin valikoiduille jälleenmyyjille Suomessa.Tämä uutuus on suunnattu nuorille ja aktiivisille käyttäjille suuren 5000 mAh akun, 64 gigatavun tallennustilan (+muistikorttipaikka) ja 4 gigatavun keskusmuistin sekä kolmoiskameran ansiosta. Taakse on laitettu 13 megapikselin pääkamera, 5 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä kahden megapikselin bokeh-linssi.Eteen on puolestaan laitettu 8 megapikselin etukamera, joka sijaitsee 6,3-tuumaisen HD+ -näytön lovessa. Puhelimen muihin ominaisuuksiin lukeutuvat Bluetooth 5.0, 3.5 mm:n kuulokeliitin ja sormenjälkilukija.Puhelimen käyttöjärjestelmä perustuu avoimeen Android 10 -versioon, mutta se ei sisällä Googlen palveluita kuten Google Play -sovelluskauppaa. Sovellukset ladataan ensisijaisesti Huawein AppGallerystä . AppGalleryn sovellusvalikoima kasvaa jatkuvasti, mutta on edelleen puutteellinen. AppGallerysta löytyy muun muassa Neverthink-, SmartumPay-, Foodora Finland-, Fonecta Caller-, 02 Taksi- ja Elisa Viihde -sovellukset.Huawei Y6p on saatavilla valikoiduilta jälleenmyyjiltä ja sen suositushinta on 179 euroa. Puhelinta saa kolmessa värissä: musta, purppura ja vihreä.Lisätietoa puhelimesta saa täältä