Huawei AppGallery: mikä se on, käyttäminen ja sovellukset

Yhdysvaltojen antamien rajoitteiden takia yhdysvaltalaiset yritykset eivät saa tehdä Huawein kanssa yhteistyötä. Tämän myötä Huawein sekä Huawein tytäryhtiön Honorin uusissa puhelimissa ei ole enää Googlen palveluita kuten Google Play -sovelluskauppaa, vaan näissä puhelimissa joudutaan tyytymään ensisijaisesti Huawein omaanHuawei AppGallery kohtuullisen suuri sovelluskauppa, mutta se on edelleen pahasti jäljessä Google Playta ja Applen App Storea sovellusten määrässä mitattuna.Sovellusten määrä toki kasvaa jatkuvasti, ja mukana onkin monia suosittuja sovelluksia, kuten Telegram, TikTok, Snapchat, Tinder, Elisa Viihde, Yle Areena, Deezer, Ilmatieteen laitoksen sää ja Here WeGo -kartta.Näistä lisäyksistä huolimatta laadukkaiden sovellusten määrä on edelleen valtava. Valikoimista puuttuu edelleen nimekkäitä sovelluksia, joihin lukeutuvat mm. Facebook, Instagram, WhatsApp, Slack, Reddit, Discord, Duolingo, Jodel, Netflix, Spotify sekä pankki- ja maksusovellukset. Tietenkin sovelluskaupasta puuttuu myös Googlen sovellukset kuten YouTube, Google Maps ja Keep.Lista AppGalleryn suosituimmista sovelluksista löytyy tämän jutun lopusta.Huawei on kuitenkin huomannut tämän sovellusten puutteen ja tarjoaa tätä varten muutamia vaihtoehtoja, jolla sovelluksia saa hankittua uudelle laitteelle.AppGallerystä voi ladata Petal-haku ja MoreApps -sovellukset. Nämä sovellukset ovat käytännössä sovelluksia, joilla etsitään ja ladataan muita sovelluksia, joita ei vielä AppGalleryssä ole.Esimerkiksi MoreAppsin ideana on helpottaa saamaan Huawein puhelimelle monia suosittuja sovelluksia, joita ei vielä löydy AppGallerystä. MoreApps suosii lataamaan APKPure -sovelluskaupan kautta, joten sen voi olettaa olevan turvallinen. APKPuren voi asentaa myös suoraan puhelimelle, joka helpottaa sovelluksien lataamista.Uusissa Huawein puhelimessa, kuten P40 Prossa , on esiasennettuna Phone Clone -työkalu, jolla saa siirrettyä vanhasta puhelimesta lähes kaikki sovellukset uuteen puhelimeen ja ne vieläpä toimivat.Lisäksi sovelluksia voi asentaa puhelimelle APK-tiedostona Varsinaisesti sovellusten saaminen puhelimeen ei siis ole ongelma, mutta niiden hankkiminen eri lähteistä on hieman vaivalloista, joten tästä syystä Huawei tarvitsee suoraan AppGalleryyn laadukkaita sovelluksia.Sovelluskauppana AppGallery on kohtuullisen toimiva kokonaisuus. Kaupan navigointipalkki on sijoitettu alareunaan, joka helpottaa käyttämistä isolla puhelimella. Sovellusten selaaminen on helppoa, sillä erilaisia kategorioita on useita. Näihin lukeutuvat muun muassa pelit, ostokset, uutiset ja yhteisöt.AppGallery ei kuitenkaan osaa suoraan kovinkaan hyvin suositella juuri käyttäjälle sopivia sovelluksia, vaan eteen tulee esimerkiksi japaninkielisiä sovelluksia.Sovelluskaupan etusivu on omaan makuun kohtuullisen sekava ja osittain myös hyödytön. Etusivulle on sijoitettu useita "suosituimpiin" sovelluksiin viittaavaa välilehteä, joissa käytännössä jokaisesta löytyy lähes samat sovellukset. Näiden välilehtien joukkoon ei kuitenkaan kuulu minkäänlaista "uusimmat sovellukset" -kattausta, joka helpottaisi ihan uusimpien sovellusten löytämistä.Toki etusivulla pyörivät sovellukset ovat enemmän näitä laadukkaita sovelluksia, joita Huawei haluaa käyttäjän lataavan. Tämä on sinänsä hyvä, sillä epämääräisen näköisiä sovelluksia sovelluskaupassa on erittäin paljon.Sovelluskaupassa voi etsiä haulla sovelluksia ja mikäli etsimääsi sovellusta ei löydy, sen voi lisätä toivelistalle, jolloin sovelluskauppa ilmoittaa, jos listalla oleva sovellus on saapunut kauppaan. Tämä on kätevä ominaisuus.Haku on kuitenkin loppujen lopuksi aika kaukana hyödyllisestä. Esimerkiksi hakutermillä "musiikki" vastaan tulee kaikenlaisia epämääräisiä "lataa MP3-musiikkia" -sovelluksia, kun taas hyödylliset Deezer ja Tidal löytyvät vasta paljon alempaa.Lisäksi huonona puolena voidaan pitää mainosta, jota joutuu katselemaan parin sekunnin ajan, kun sovelluskaupan avaa.Lista Huawein AppGallery -sovelluskaupan laadukkaimmista sovelluksista. Listaa päivitetään, kun tietoa uusista sovelluksista saapuu.