Asus julkisti ZenFone 7 -sarjan puhelimet: kääntyvä kolmoiskamera

on julkaissut jatkoa viime vuoden mielenkiintoiselle ZenFone 6 -puhelimelle . Nyt esitellystä ZenFone 7:sta tulee saataville perusmalli sekä Pro-malli.Puhelimien kohokohta on takaa eteen moottorin avulla kääntyvä kolmoiskamera, joka sisältää 64 megapikselin Sony IMX686 pääkameran, 12 megapikselin Sony IMX363 ultralaajakulmakameran sekä 3X-zoomilla varustetun 8 megapikselin telekameran. Pääkamera sekä telekamera tarjoavat myöskin optisen kuvanvakaimen Pro-mallin kohdalla. Videon osalta pystyy kuvaamaan jopa 8K 30fps-videota.Kääntyvän kamerajärjestelmän ansiosta ZenFone 7 ei sisällä näytössä minkäänlaista häiritsevää lovea. 6,67-tuumainen AMOLED -näyttö toimii 90 hertsin virkistystaajuudella ja sen kirkkaus yltää jopa 700 nitiin.Molemmat puhelimet ovat kooltaan samanlaisia 165,1 x 77,3 x 9,6 mm ja painoa löytyy 230 grammaa. Molemmat puhelimet sisältävät myöskin alumiinirungon ja lasisen rakenteen. Värivaihtoehdot ovat Aurora Black ja Pastel White.ZenFone 7 Pro käyttää tehokasta Snapdragon 865 Plus -alustaa, kun taas ZenFone 7 käyttää Snapdragon 865 -järjestelmäpiiriä. Molempiin saa 8 gigatavua LPDDR5-käyttömuistia. Tallennustilan osalta Pro-versio tarjoaa 256 gigatavua UFS 3.1 -muistia ja tavallisessa joutuu puolestaan tyytymään 128 gigatavun määrään. Lisää tallennustilaa saa myös muistikortilla.Kumpikin laite sisältää 5000 mAh akun, joka tukee 30 watin pikalatausta.Käyttöjärjestelmän osalta on tarjolla Android 10, jonka kanssa käytetään Zen UI 7 -käyttöliittymää. Asus lupaa tuoda ohjelmistoon vähintään kaksi seuraavaa Android-päivitystä.Asus ZenFone 7 -sarjan puhelimet tulevat Suomessa ennakkomyyntiin 1. syyskuuta, jolloin myös paljastetaan tarkemmat hintatiedot.