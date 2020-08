DNA on laajentanut 5G-verkkoa merkittävästi pääkaupunkiseudulla

on laajentanut alkuvuodesta avattua 5G-verkkoa merkittävästi Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Verkko on nyt aiempaa kattavampi ja laajentuminen jatkuu edelleen. Myös Elisa kertoi hiljattain vastaavia uutisia DNA on elokuun aikana avannut lukuisia 5G-tukiasemia muun muassa Helsingin Puistolassa, Tapanilassa, Tapulikaupungissa, Suutarilassa, Maunulassa, Pakilassa ja Pirkkolassa. Aiemmin kesällä kuuluvuutta parannettiin myös Kontulassa ja Myllypurossa.Heinä-elokuussa parannusta 5G-kuuluvuuteen tehtiin myös Vantaalla, erityisesti Tikkurilassa ja lähialueilla sekä Kivistössä ja lähialueilla. Espoossa parannusta saivat erityisesti Friisilän, Haukilahden, Matinkylän, Niittykummun, Olarin Otaniemen ja Tapiolan alueet."Espoon ja Vantaan laajamittaisempi verkkorakentaminen on nyt todella käynnistynyt ja etenee sujuvasti. 5G-verkkomme laajenee myös Kauniaisiin vielä alkavan syksyn aikana", DNA:n radioverkkojohtaja Jarkko Laari kertoo.DNA kertoo 5G-verkon ylittävän miljoonan ihmisen väestöpeittorajan seuraavien viikkojen aikana. Vaikka 5G-verkkoa rakennetaan tällä hetkellä kovaa vauhtia, DNA lupaa myös 4G-verkon saavan parannusta.DNA:n 5G-palvelut ovat tällä hetkellä Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi tarjolla Heinolassa, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Liedossa, Nokialla, Oulussa, Pirkkalassa, Porissa, Raahessa, Raisiossa, Raumalla, Ruskolla, Seinäjoella, Sipoossa, Tampereella, Turussa, Vaasassa ja Ylöjärvellä.Lisätietoa DNA:n 5G-palveluista saat täältä