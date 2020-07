Elisan 5G-verkko on laajentunut merkittävästi pääkaupunkiseudulla

DNA uudisti Heinolan verkot

kertoo laajentaneensa pääkaupunkiseudun 5G-verkkoaan kevään aikana merkittävästi. Laajennuksen tavoitteena on tehdä 5G-peitosta vahvempaa ja yhtenäisempää, jotta esimerkiksi asiakas voi käyttää 5G-verkkoa koko työmatkan ajan eri kaupunginosien välillä. Lisäksion uudistanut tietoliikenneverkot Heinolassa ja avannut kaupunkiin 5G-yhteydet.Erityisesti verkkoa on laajennettu Helsingissä, jossa sijaitsee yksi maailman tiheimmin rakennetuista tukiasemaverkostoista. Tämä vaatii verkkoa rakennettaessa huomattavasti suuremman työn yhtenäisen peiton saavuttamiseksi.Helsingissä nyt tehty 5G-laajennus toi verkon kantakaupungin alueella muun muassa Töölöön, Alppilaan, Vallilaan, Pasilaan, Meilahteen sekä osaan Huopalahdesta, Talista ja Lauttasaaresta. Pasilasta verkkoa on rakennettu yhteneväisemmäksi kohti Kehä 1:stä, jonka ansiosta verkko kattaa nyt myös muun muassa Oulunkylän ja Viikin. Idässä 5G-verkkoa on laajennettu Myllypuron, Vartiokylän, Rastilan, Vuosaaren, Mellunkylän ja Fallpakan alueille.Espoossa uusia 5G-alueita taas ovat esimerkiksi Lintuvaara, Leppävaara, Kilo, Lommila, Miilukorpi, Ullanmäki, Piispansilta, Malminmäki, Latokaski, Kukkumäki, Friisilä ja Hyljelahti.Vantaan 5G-verkkoa on laajennettu muun muassa Kivistön, Keimolanmäen, Koivupään, Tapolan, Kotamäen ja Lehtimäen alueille.Elisa jatkaa 5G-verkon laajentamista pääkaupunkiseudulla sekä myös valtakunnallisesti. Elisan 5G-verkko kattaa jo yli 30 paikkakuntaa ja sen alueella asuu yli miljoona suomalaista.Elisan 5G-verkko on käytettävissä tällä hetkellä Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Kuopiossa, Porissa, Kouvolassa, Joensuussa, Hämeenlinnassa, Vaasassa, Seinäjoella, Salossa, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Raumalla, Tuusulassa, Keravalla, Kempeleessä, Kajaanissa, Kangasalalla, Raahessa, Raisiossa, Iisalmessa, Kemissä, Heinolassa, Kuusamossa ja Siuntiossa.Elisan kuuluvuuskartan näet tästä DNA on puolestaan uudistanut verkkoja Heinolassa. Uudistuksia tehtiin sekä matkaviestin- että kiinteään verkkoon. Kaupungissa otettiin käyttöön lukuisia uusia tukiasemia ja lisäksi Heinolassa avattiin myös 5G-verkko."Matkaviestinverkkomme Heinolassa on uudistusten myötä erittäin hyvä ja siirryimme Heinolassa uuteen tekniikkaan myös kiinteässä verkossa. Olemmekin korvanneet kaupungin kuparipohjaiset palvelut varmoilla ja tehokkailla kuitu- ja mobiilipalveluilla. Laajensimme Heinolan keskusta-alueen 4G-verkkojen kapasiteettia noin 50 prosenttia ja toimme kaupunkiin myös 5G-yhteydet", kertoo DNA:n liityntäverkoista ja laitetiloista vastaava johtaja Mikko Kannisto."Olemme todella tyytyväisiä uudistushankkeeseen. DNA toi Heinolaan ripeällä tahdilla modernit yhteydet, mikä on tehnyt kaupunkilaisten etätyöskentelystä ja etäopiskelusta entistä sujuvampaa. Tämä on tärkeää niin asukkaille, mökkiläisille kuin yrityksillekin", sanoo Heinolan kaupungin elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä.DNA:n 5G-palvelut ovat tällä hetkellä Heinolan lisäksi tarjolla Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Sipoossa, Hyvinkäällä, Turussa, Ruskolla, Raisiossa, Liedossa, Tampereella, Nokialla, Pirkkalassa, Ylöjärvellä, Raumalla, Porissa, Oulussa, Raahessa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Lahdessa.DNA lupaa lähiaikoina avata 5G-verkon uusille paikkakunnille sekä vahvistaa 4G-verkkoa tulevaisuuden tarpeisiin.DNA:n kuuluvuuskartan näet tästä Lue myös: