OnePlus Clover tiedot julki - Valtava akku, alle 200 euroa

Snapdragon 460 järjestelmäpiiri

4 gigatavua keskusmuistia (RAM)

64GB tallennustilaa

6,52" 720p näyttö, IPS LCD

microSD -muistikorttipaikka

3,5mm kuulokeliitäntä

Takakamerat: 13MP f/2,2 | 2MP f/2,4 | 2MP f/2,4

6000 mAh akku

18 W pikalaturi

Arvioitu hinta: alle 200 euroa

Tulevan edullisen OnePlus -puhelimen tiedot vuosivat juuri nettiin. Kyseessä on OnePlussan edullisin malli ikinä, jonka myyntihinnaksi olisi tulossa alle 200 euroa.Tulevasta, vielä OnePlus Nordiakin edullisemmasta OnePlussan mallista on huhuttu koko kesän ajan ja nyt ilmeisesti huhut ovat toteutumassa vihdoin oikeiksi.on saanut käsiinsä puhelimen tarkat speksit ja ne vaikuttavat erittäin mielenkiintoisilta.OnePlus Cloverin silmät avaavin ominaisuus on sen hurja, 6000mAh akku, joka on lähes 50% isompi kuin mitä tyypillisesti OnePlussan puhelimissa on viime aikoina nähty.Näytöksi olisi tietojen mukaan tulossa 6,52 tuuman 720p -tarkkuuden IPS LCD -näyttö. Käyttömuistia olisi tarjolla halpispuhhelimeksi kunnioitettavat 4 gigatavua ja tallennustilaa vastaavasti 64 gigatavua. Järjestelmäpiirinä toimisi edullisemman päänKamerapuolella takakameroita olisi tarjolla kolme: pääkamerana 13 megapikselin kamera ja sen rinnalla kaksi 2 megapikselin kameraa. Etukameroista tarkempia tietoja ei vielä ole.Mielenkiintoisia pointteja ovat myös ne, että ilmeisesti Cloveriin olisi tulossa jo kauan sitten OnePlussan malleista haudattu ominaisuus, nimittäin. Ja toinen todella yllättävä veto on se, että puhelimesta vaikuttaisi löytyvän microSD -muistikorttipaikka - OnePlussan puhelimissa muistikorttipaikkaa ei ole nähty sitäkään aikoihin, kun yhtiö on panostanut siihen, että sisäistä tallennustilaa on reilusti.Lataukseen olisi tulossa hieman rampautettu versio OnePlussan Warp -pikalatuksesta, joka kykenee 18W lataustehoonOte spekseistä, mitä Android Central puhelimesta väittää tietävänsä::Tämäkin on toki vain huhu ja suunnitelmat voivat muuttua myös OnePlussan päässä, mutta Android Central ei tyypillisesti julkista kovinkaan epävarmoja huhuja totuutena. Seuraamme mielenkiinnolla, onko todella syksyllä tulossa sekä OnePlus 8T -sarja, tämä edullinen malli sekä OnePlus Watch -älykello , kuten huhut povaavat.