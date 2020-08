OnePlussalta tulossa älykello, todennäköisesti jo tänä syksynä

on vaivihkaa ja pikkuhiljaa laajentanut tuotevalikoimaansa viime vuosina. Yhtiö piti pitkään todella tiukan ja rajatun fokuksen tuotteidensa kanssa ja yhtiöllä oli käytännössä olemassa pitkään vain yksi tuote: sillä hetkellä myynnissä oleva OnePlussan puhelin.Sittemmin yhtiö on alkanut rönsyilemään: OnePlus 7 Pro toi vuonna 2019 yhtiölle tilanteen, jossa sillä oli yhtä aikaa kaksi eri puhelinmallia myynnissä. Tämä jako on olemassa edelleenkin ja Pro-mallin uskotaan säilyvän valikoimissa myös tulevan OnePlus 8T -mallin julkistuksen yhteydessä.Viime vuonna yhtiö laajensi valikoimaansa myös televisioiden puolelle, kun se lanseerasi OnePlus TV -sarjan . Televisiot on suunnattu lähinnä Intian markkinoille, joten Suomessa aivan näin erikoisia irtiottoja ei vielä myynnissä ole. Yhtiö on toki kuulokkeisiin panostanut, mutta ne ovat olleet ehkäpä enemmän OnePlus-puhelinten tueksi luotu tuoteryhmä.Viimeisin laajentuminen tapahtui keskikesällä 2020, kun yhtiö julkisti keskihintaisen-puhelimen. Nord keräsi ylisanoja arvostelussamme erittäin upeasta hinnan ja ominaisuuksien välillä tasapainottelustaan. Lisäksi huhut kertovat että yhtiö on tuomassa vielä tätäkin edullisempia puhelimia myyntiin lähiaikoina.Nyt OnePlus näyttää laajentuvan jälleen uudelle alueelle. kertoo yhtiön saaneen tuotehyväksynnän Singaporessa uudelle tuotteelle, joka kantaa yksinkertaisesti nimeäTulevasta älykellosta ei tiedetä tämän enempää, mutta uskottavaa on, että sen julkistus tapahtunee samaan aikaan kun OnePlus 8T -sarja julkistetaan - eli tänä syksynä. Jotain viitteitä voidaan saada kuitenkin siitä, että yhtiön emoyhtiö,, on julkistanut hiljattain oman älykellonsa, joka tuli kansainväliseen myyntiinWear OS -käyttöjärjestelmällä.