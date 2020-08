Suomen virallinen koronatartuntojen jäljittämiseen tarkoitettu Koronavilkku-sovellus nyt ladattavissa

Suomen virallinen koronatartuntojen jäljittämiseen tarkoitettu-sovellus on nyt ladattavissa älypuhelimille Applen ja Googlen sovelluskaupoista. Huawein omasta AppGallery -sovelluskaupasta sovellusta ei ole saatavilla.Koronavilkku on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama sovellus, jonka avulla saa tiedon, jos olet sovelluksen arvion mukaan altistunut koronavirukselle.Sovelluksen toiminta perustuu vaihtuviin tunnisteisiin, joista käyttäjää ei pysty suoraan tunnistamaan. Sovelluksen tallentamat tiedot poistuvat viimeistään 21 päivän kuluttua tai jos poistat sovelluksen.Mahdollisesta altistumisesta sovellus antaa käyttäjälle ilmoituksen. Tämän jälkeen käyttäjä voi antaa yhteystiedot terveydenhuollon ammattilaisille, joilta saa toimintaohjeet.Sovellus ei seuraa yksittäisten käyttäjien sijaintia ja liikkumista. Se hyödyntää paikkatietojen sijaan Bluetoothia ja tunnistaa, jos kaksi mobiililaitetta on ollut lähempänä kuin 2 metrin päässä toisistaan vähintään 15 minuuttia.THL:n tavoitteena on saada sovellukselle miljoona käyttäjää syyskuun aikana. Sovelluksen käyttö on vapaaehtoista ja ilmaista. Sovellus toimii puhelimessa taustalla, vaikka sovelluksen sulkee.Lisätietoa sovelluksesta saa täältä Sovellus hyödyntää tunnuskoodien ja kohtaamistietojen luomiseen Applen ja Googlen yhdessä luomaa Exposure Notifications -rajapintaa. Tämä rajapinta on kaikissa iPhoneissa, joissa on vähintään iOS 13.5 -käyttöjärjestelmä, sekä Android-puhelimissa, joissa on vähintään Android 6.0 (Marshmallow) -käyttöjärjestelmä ja Google Play-palvelut.