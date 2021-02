Koronavilkku-sovellus on nyt ladattavissa Huawein AppGallery -sovelluskaupasta

Suomen virallinen koronatartuntojen jäljittämiseen tarkoitettu-sovellus on nyt myös ladattavissa uusille Huawein puhelimille, jotka käyttävät-sovelluskauppaa. Google Playn ja Applen App Storen kautta sovellus on ollut saatavilla viime vuoden elokuusta lähtien "Koronavilkku on ollut avuksi tartuntaketjujen katkaisussa. Sovelluksen avulla tartunnasta on ilmoitettu jo yli 11 000 kertaa ja ilmoitusten perusteella on täytetty 22 477 oirearviota. Mitä useampi sovellusta käyttää, sitä enemmän sovellus auttaa. On siis tärkeää, että se on saatavilla myös Huawein puhelimilla", kertoo THL:n tiedonhallintajohtajaLataa Koronavilkku AppGalleryn kautta täältä AppGalleryn sovellus ei eroa ulkonäöltään tai toiminnaltaan muissa sovelluskaupoissa julkaistuista Koronavilkku-sovelluksesta. Koronavilkku hyödyntää Huawein puhelimissa Contact Shield -rajapintaa, joka tunnistaa Bluetooth-yhteyden avulla lähikontaktit toisten puhelinten kanssa. Koronavilkku hälyttää normaaliin tapaan, jos joku lähikontaktissa olleista käyttäjistä ilmoittaa tartunnasta.

Kaikki tietoliikenne Koronavilkun ja palvelimen välillä on salattu. Tiedot tallennetaan nimettömänä Kelan hallinnoimalle palvelimelle, joka sijaitsee Suomessa. Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita. Tietojen säilyttämisen salliva lainsäädäntö on nykyisellään voimassa 31.12.2021 asti.Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus on arvioinut sovelluksen ja sen taustajärjestelmän tietoturvan. Huawein Contact Shield -rajapinnan arviointi ei kuulunut Kyberturvallisuuskeskuksen arviointiin. Sovelluksen lähdekoodi on julkaistu avoimena. Sovelluksen teknisestä toteutuksesta on vastannut Solita Oy.