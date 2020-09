Apple viivästyttää iOS:n yksityisyysominaisuutta Facebookin kritiikin jälkeen

Applen ensimmäisessä virtuaalisessa WWDC:ssä esittelemät uudet laitealustat toivat valtaisan määrän uusia ominaisuuksia. Uusi iOS 14 tuo mukanaan mm. uudet widgetit, päivittyneen käyttöliittymän, parannetun Sirin, jne.Yksi yhtiö kertomista uusista ominaisuuksista kuitenkin jää toteuttamatta, ainakin toistaiseksi. Applen oli määrä julkaista uusi tietoturvaominaisuus, joka pakottaisi sovellukset kysymään lupaa käyttäjän datan seuraamiseen erityisesti mainostarkoituksessa.Nyt tuo ominaisuus on kuitenkin laitettu hyllylle vielä muutamaksi kuukaudeksi, kertoi The Information . Raportin mukaan ominaisuus tulee kyllä iOS 14 mukana, mutta ei vaadi vielä syksyllä lupia.Lupakyselyn viivästyminen on johtunut mainoksia myyvien yhtiöiden kritiikistä, joiden keihäänkärkenä on ollut Facebook. Heidän ja muiden mukaan uusi järjestely saattaisi tehdä mainosverkostosta kannattamattomia.Apple on julkaissut tilanteesta tiedotteen , jossa kerrotaan, että sovelluskehittäjille on annettu aikaa toteuttaa siirtymä. Sovelluksilta vaaditaan seurauksen lupakysely alkuvuodesta. Tarkkaa päivämäärää ei anneta.Kuten tapana, Apple vakuuttaa, että käyttäjien yksityisyys on prioriteetti ja heidän mielestään ihmisoikeus.