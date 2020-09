Diili: Kännyköitä huipputarjouksessa: OnePlus 8 499e, Samsung A51 269e, Samsung A20e 99e, ..

Tällä viikolla tarjouksiin on päätynyt hurja määrä tasokkaita kännyköitä eri hintaryhmistä ja useilta eri jälleenmyyjiltä. Hinta on romahtanut mm.jakännyköissä.Kokosimme parhaat diilit alle yhdeksi näppäräksi listaksi:Jos harmittelimme sitä aiemmin mitentuntuu turhan kalliilta suhteessa edullisempaan, on tilanne selkeästi korjaantumassa.Siinä, missä OnePlus 8 128 gigatavun tallennustilalla varustettu versio maksoi vielä heinäkuun lopulla 699 euroa, irtoaa sama laite nyt alennuksesta usealta eri jälleenmyyjältä 499 eurolla in erinomainen, Android 10 varustettu hieman edullisempi kärkipään puhelin,maksoi sekin vielä elokuussa päälle 500 euroa. Nyt S10 Lite irtoaa ostajalle sekin 399 eurolla Jos taas SGS10 Lite ei kiinnosta, vaan sen täysillä spekseillä varustettu isosisko on se juttu, joka kiinnostaa, on hyviä uutisia silläkin rintamalla tarjolla.maksoi kesällä vielä 599 euroa ja nyt, tarjousten aikaan, puhelimen saa omakseen satasen halvemmalla, 499 eurolla on täysverinen 5G-puhelin Android 10 varustettuna ja nyt se lähtee reippaalla alennuksella. Puhelin maksoi vielä syyskuun alussakin noin 350 euroa ja nyt, alennusten aikaan, puhelimen saa omakseen 299 eurolla useammalta jälleenmyyjältä.Hieman edullisemmista puhelimista nostettakoon esiin, joka on pätevä laite myös aiemmalla, noin 135 euron hinnallaan, mutta nyt puhelinta myydään alle satasella, tarkalleen ottaen 99 eurolla Joukon viimeisenä nostettakoon esiin Android 9 käyttiksellä varustettu Samsungin edullinen Samsung A20e, jossa on 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Puhelin on peruskäyttöön pätevä ja aiempi, noin 130 euron hinta, on nyt tipahtanut mukavaan, alle satasen hintatasoon, tarkalleen ottaen 99 euroon