Huawei esitteli kahdet uudet langattomat kuulokkeet taustamelun vaimennuksella

Erityisesti älypuhelimistaan tuttu Huawei on esitellyt kahdet uudet langattomat kuulokkeet. Kiinalaisyhtiö julkisti myös kaksi uutta älykelloa sekä kaksi MateBook-läppäriä Huawei FreeBuds Pro -kuulokkeet ovat kovasti Applen AirPods Pro -malleja muistuttavat täyslangattomat kuulokkeet. Yhtiön mukaan ne ovat ensimmäiset langattomata True Wireless Stereo -kuulokkeet maailmassa, jotka tukevat "älykästä ja dynaamista melunvaimennusta".Tämä tarkoittaa, että ne tarjoavat oikean stereoäänimaiseman sekä käyttäjän ympäristöä kuuntelevan ja sen perusteella muokatun melunvaimennuksen kolmen eri profiilin (General, Cozy, Ultimate) välillä. Käytännössä kuulokkeet todennäköisesti mittaavat taustaäänen voimakkuutta ja asettavat melunvaimennuksen sen mukaan. Parhaimmillaan kuulokkeet tarjoavat vaimennuksen 40 desbelin tasolla.Kuulokkeet tukevat Bluetooth 5.0 -profiilia, jonka myötä ne pystytään parittamaan yhtäaikaa kahteen laitteeseen, ja vaihtaminen niiden välillä on helppoa. Kuulokkeet toimivat niin Androidilla, iOS:llä ja Windowsissa. Eleohjauksissa on otettu mallia myös muilta. Kuulokkeet tukevat pyyhkäisyjä ja kuulokkeen varren puristuselettä.Toiset uudet kuulokkeet ovat enemmän kuntoilijalle soveltuvat FreeLace Pro -kuulokkeet, joissa nappeja yhdistää kaulanauha. Myös nämä kuulokkeet tukevat samaa 40 desibelin taustamelunvaimennusta älykkäästi. Yhtiön mukaan äänentoisto on laadukasta, josta pitää huolen alumiini-magnesiumseoksesta valmistetut 14 millimetrin bassoputkilla varustetut ohjaimet.Hieman erikoisempi ominaisuus on HiPair, joka mahdollistaa kuulokkeiden lataamisen kuuntelun aikana. Tämä mahdollistetaan USB-C-adapterilla, jonka avulla kuulokkeet voidaan kuuntelun yhteydessä liittää puhelimeen. Huawein mukaan vain 5 minuutin lataus antaa virtaa peräti 5 tunnin musiikin kuunteluun. Akun täyteen lataaminen antaa koko päivän kuunteluajan.