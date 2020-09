Huaweilta kaksi uutta älykelloa: Huawei Watch GT 2 Pro ja Huawei Watch Fit

Huawei Watch Fit

Huawei on esitellyt viitisen vuotta sitten lanseerattuun Watch-älykellovalikoimaansa kaksi uutukaista. GT-sarjan uusin tulokas on Huawei Watch GT 2 Pro ja kuntoilijalle soveltuvampi puolestaan uusi Huawei Watch Fit.Näistä ensiksi mainittu on uusi ja parempi versio viime vuoden Huawei Watch GT 2 -mallista . Huawei lupaa speksirikkaalle älykellolle jopa kahden viikon akkukeston.Vaikka se ei ole suoranaisesti kuntoilijalle suunnattu, niin GT 2 Pro tarjoaa myös yli 100 harjoittelutilaa ja kuntoilutietojen seurantaominaisuuksia. Huawein mukaan seurantaominaisuudet soveltuvat peruskuluttajan lisäksi analysoitaviksi jopa ammattiurheilijoille.Terveyden seurantaa on parannettu uuden Huawei TruSeen -sovelluksen 4.0-version myötä. Parannusta on tullut erityisesti sykelukemien tarkkuuteen, mikä on monilla älykelloilla ja -rannekkeilla ongelmakohta. Lajiseurannoista löytyvät mm. hiihto, laskettelu, lumilautailu ja golf.Design on hieman GT 2 -älykelloa maltillisempi ja klassisempi. Materiaaleina on laadukasta safiirikristallia, titaania sekä keramiikkaa.Huawei Watch GT 2 Pro saapuu myyntiin 28.9. kahtena värivaihtoehtona, yönmustana ja sumunharmaana, 299 euron suositushintaan.Huawei Watch Fit on puolestaan nimensämukaisesti suunnattu kuntoilijoille ja urheilijoille. Se atrjoaa 1,64 tuuman AMOLED-näytön ja Apple Watchia muistuttavan neliskanttisen muotoilun.Se on erityisen kevyt vain 34 painoisena, vertailukohtana GT 2 Pro painaa yli 50 grammaa ja Apple Watchikin liki 50 grammaa. Näin ollen se soveltuu käsienheilutteluun oivasti liki rannekkeen tavoin. GT 2 Pro:sta tuttu TruSeen 4.0 -syketeknologia on läsnä myös Watch Fitissä.Laite mittaa sykkeen lisäksi mm. veren happipitoisuutta, unta sekä stressitasoja. Näiden tietojen avulla kello tarjoaa myös ohjeita kuntoiluun.Se on yhtiön ensimmäinen älykello, joka tuo mukanaan Quick-workout-animaatiot. Niiden avulla käyttäjä voi helposti seurata kunto-ohjelmaa 12 animaation avulla. Juoksijoille kello tarjoaa 13 juoksuluokkaa, ja analysoi juoksunopeuden reaaliajassa.Huawei Watch Fit on vesitiivis 5ATM asti ja siitä löytyy sisäänrakennettu GPS paikannusta varten. Huawein mukaan, latauksen osalta vain viiden minuutin lataus voi antaa virtaa koko päivän käyttöön.Huawei Watch Fit saapuu myyntiin 28.9. kolmena värivaihtoehtona (mintunvihreä Mint Green, vaaleanpunainen Sakura Pink ja musta Graphite Black) 119 euron suositushintaan.