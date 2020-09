Elisan 5G-verkko on nyt käytössä Rovaniemellä

vahvistanut 5G-verkkoaan Lapin alueella, sillä uuden sukupolven mobiiliverkosta pääsee nyt nauttimaan Rovaniemellä. Aiemmin tänä vuonna Elisa avasi 5G-verkon Kemissä "Luotettavat ja tehokkaammat tietoliikenneyhteydet parantavat entisestään alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja antavat täysin uudenlaisia näkökulmia palveluiden synnyttämiseen. Vaikka 5G:n mahdollisuudet eivät olisi entuudestaan tuttuja, apua ja tukea on laajasti saatavilla. 5G on erinomainen mahdollisuus oman liiketoiminnan kehittämiseen", Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo sanoo.Rovaniemellä verkkoa on rakennettu ensimmäisessä vaiheessa kaupungin keskustan alueelle. Lisäksi 5G löytyy muun muassa Niemenlänkankaan, Lapinrinteen ja Etelärinteen alueilta. Syksyn aikana verkkoa laajennetaan vielä merkittävästi."Kuluttajille 5G:n nopeus on ensimmäisessä vaiheessa se merkittävin juttu, mutta yrityksissä mietitään jo laajemmin 5G:n mahdollisuuksia kilpailukyvyn ja operatiivisen toiminnan kehittämisen näkökulmista. Erilaiset virtuaalipalvelut, laitteiden etäohjaus 5G:n avulla, IoT:n aiempaa laajempi hyödyntäminen sekä privaattiverkkoratkaisut ovat esimerkkejä toteutuksista, jotka kiinnostavat", Elisan Pohjois-Suomen aluejohtaja Jarmo Mikkola kertoo.Elisan 5G-palveluita on saatavilla jo 39 paikkakunnalla Suomessa.Elisan 5G-verkko on käytettävissä tällä hetkellä Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Kuopiossa, Porissa, Kouvolassa, Joensuussa, Hämeenlinnassa, Vaasassa, Seinäjoella, Rovaniemellä, Salossa, Hyvinkäällä, Lohjalla, Järvenpäässä, Nurmijärvellä, Raumalla, Tuusulassa, Keravalla, Kempeleessä, Kajaanissa, Kaarinassa, Kangasalalla, Riihimäellä, Raahessa, Raisiossa, Hollolassa, Siilinjärvellä, Iisalmessa, Kemissä, Heinolassa, Kuusamossa, Kauniaisissa ja Siuntiossa.Elisan 5G-verkon kuuluvuuden näet täältä