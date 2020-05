Elisan 5G-verkko toimii nyt Kemissä

Elisan 5G-verkko laajenee Lappiin, kunliittyy 5G-paikkakuntien joukkoon. Kemi on jo 24. paikkakunta, jossa Elisan 5G-verkko toimii.Alkuvaiheessa 5G-verkko kattaa kaupungin keskustan, mukaan lukien Länsi-Pohjan keskussairaalan alueen. Lisäksi verkkoa on rakennettu muun muassa Karjalahden, Kivikon ja Ristikankaan alueille. Lisäksi verkon luvataan kesän aikana laajentuvan Tervaharjuun, Takajärvelle sekä Syväkankaalle."Näinä poikkeuksellisina aikoina nopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet ovat vielä entistäkin tärkeämpiä, kun matkustamista ja ihmisten välisiä tapaamisia on rajoitettu. Täällä pohjoisessa tarve korostuu, kun etäisyydet ovat pitkiä ja esimerkiksi yritysten asiakkaista iso osa on muualla Suomessa tai maailmalla", Elisan Pohjois-Suomen aluejohtaja Jarmo Mikkola kertoo."Suomessa käytetään edelleen eniten mobiilidataa maailmassa ja olemme halunneet tuoda 5G:n mahdollisimman nopeasti suomalaisten saataville. Tarvitsemme 4G:n rinnalle vieläkin nopeamman ja tehokkaamman mobiiliverkon, joka mahdollistaa myös uudenlaisia palveluita. Tällaisia ovat esimerkiksi yrityksille tarkoitetut privaattiverkko- ja IoT-ratkaisut", Jarmo Mikkola jatkaa.Elisa on avannut 5G-verkkoja tähän mennessä Helsinkiin, Espooseen , Tampereelle, Vantaalle, Ouluun, Turkuun, Jyväskylään, Lahteen , Kuopioon, Poriin , Kouvolaan, Joensuuhun Raumalle , Tuusulaan, Keravalle, Kangasalalle, Raisioon , Kemiin, Heinolaan Kuusamoon ja Siuntioon.Elisan kuuluvuuskartan näet tästä