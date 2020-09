Tinderin Swipe Night saapui Suomeen

Maailma on tuhoutumassa. Mitä tekisit? Tähän perimmäiseen kysymykseen etsitään vastausta uudessa Tinderin projektissa, joka rantautui nyt myös Suomeen.Tinderinon interaktiivinen peli tai tarina, joka aloitti tällä viikolla Suomessa. Interaktiivisessa tarinassa käyttäjä tekee valintoja, joiden avulla tarina etenee ja tarkoituksena on, tietysti, löytää tarinan päähenkilölle rakkaus vielä ennen maailman loppumista.Swipe Night julkaistiin jo vuoden 2019 lopulla Yhdysvalloissa, mutta sen kansainvälinen versio on kokenut viivästyksiä koronapandemian vuoksi. Alun perin Swipe Nightin piti saapua Suomeenkin jo maaliskuussa 2020, mutta tuolloin Tinder päätti keskittyä muiden ominaisuuksien kehittämiseen koronan iskiessä pahasti ympäri maailmaa.Swipe Night on siis tarina, joka pysähtyy aina aika ajoin ja "pelaajan" pitää tehdä nopea valinta sen suhteen, miten tarina siitä kohdasta eteenpäin etenee. Aikaa päätöksille on seitsemän sekuntia.Tarinan kuljettua loppuun pelaajan tekemät päätökset liittyvät osaksi pelaajan Tinder-profiilia ja pysyvät siinä. Tinderin mukaan ideana on, että kun ihmiset sitten Tinderiä pelatessaan saavat uusia matcheja, heillä olisi joku helppo tapa aloittaa keskustelu ensimmäistä kertaa, perinteisen-lausahduksen sijaan.Tinder on ollut mielenkiintoisen vuoden yksi voittajista. Maailman pysähdyttyä keväällä koronaviruksen vuoksi - joissain maissa käytännössä täydellisesti - on verkkodeittailusta tullut yhä suositumpaa. Yhtiö onkin aktiivisesti testaillut uusia ominaisuuksia ja toimintoja pitkin vuotta 2020. Kesällä yhtiö julkisti myös uuden hinnoittelutason, kun sen Platina-taso tuli myyntiin . Ominaisuuksia on kehitelty myös löydettävyyden ja erilaisten uusien toimintojen osalta.