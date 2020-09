Päivän diili: Samsung Galaxy S20 nyt 699 euroa

Päivän diili

Galaxy S20-, S20+- ja S20 Ultra -puhelimet saapuivat myyntiin Suomessa maaliskuussa . Nyt näistä ensimmäistä myydään usean jälleenmyyjän toimesta hyvällä alennetulla hinnalla.Samsung Galaxy S20 -puhelinta myydään nyt 699 eurolla , kun viime aikoina puhelinta on myyty 800 - 999 eurolla. Tämä on myös alin hinta, jolla kyseistä puhelinta on myyty.Galaxy S20:n ominaisuuskattaukseen lukeutuvat muun muassa 120 hertsin virkistystaajuuden AMOLED-näyttö, laadukkaat kamerat, 5G-yhteydet, 12 gigatavun keskusmuisti, 128 gigatavun sisäinen tallennustila ja 4000 mAh akku, jota voi ladata langallisesti tai langallisesti.Galaxy S20 on myös yksi Samsungin puhelimista, joka tulee saamaan kolme isoa Android-päivitystä Tarjous löytyy useilta jälleenmyyjiltä.