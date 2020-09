Diili: Suomen halvin kännykkä? Nokialainen kympillä!

Tietyissä tilanteissa käyttöä on myös aivan peruspuhelimelle, jossa ei ole lainkaan "älyä". Sellaisiakin löytyy edelleen markkinoilta, mm. kotimaisenvalmistamina-luureina.Nyt aivan karvalakkipuhelintakin saisi edullisesti, sillä tavallisesti noin 25 eurolla myytäväirtoaa nyt alennuksessa tasan 10 eurolla Nokia 110 on siis vuonna 2019 julkaistu peruspuhelin, joka käyttää muinaista Nokian-käyttöjärjestelmää. Puhelimeen ei siis voi asentaa lainkaan ulkoisia sovelluksia, mutta puhelimesta löytyy mm. QVGA-tason kamera, MP3-soitin, tekstiviestit ja soittomahdollisuus.Tarjoukseen pääset tästä:Käytännössä puhelin on näppärä kakkospuhelin, jonka 800 mAh akku ei kulu hetkessä loppuun, koska puhelin ei tarkistele verkosta datayhteyden kautta yhtään mitään.