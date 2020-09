Kaksi uutta edullista Nokia-älypuhelinta: Nokia 2.4 ja Nokia 3.4

Nokia-älypuhelimia valmistava HMD Global on esitellyt tänään kaksi uutta Android-puhelinta. Nokia 2.4 ja Nokia 3.4 asettuvat älypuhelinmarkkinoiden edullisimpaan kategoriaan.Nokia 2.4 on yksi yhttiön edullisimmista malleista ja sen suositushinta on alkaen 119 euroa. Reilulla satasella saa mm. MediaTek Helio P22 -järjestelmäpiirin, 6,5 tuuman 720p-kosketusnäytön, kaksoistakakameran (13MP + 2MP), viiden megapikselin selfie-kameran, 2 tai 3 gigatavua RAM-muistia, 32 tai 64 gigatavua tallennustilaa, sekä suhteellisen suuren 4500 milliampeeritunnin akun.Akkukeston pitäisikin olla kuunnossa, ja HMD Global lupaa jopa kaksi päivää käyttöä.Kalliimpi kahdesta uutuudesta maksaa alkaen 159 euroa ja se sisältää laadukkaamman Snapdragon 460 -piirin. Tämän lisäksi ominaisuuksiin kuuluu 6,4 tuuman 720p-näyttö, 3 tai 4 gigatavua RAM-muistia, 32 tai 64 gigatavua tallennustilaa, kolmoiskamera (13MP + 5MP + 2MP), kahdeksan megapikselin selfie-kamera sekä 4000 mAh akku.Molemmista malleista löytyy sormenjälkilukija takaa, microSD-muistikorttipaikka laajennettavalle tallennustilalle sekä Android 10 -käyttöjärjestelmä.Molemmat mallit saapuvat markkinoille kolmena värivaihtoehtona lokakuun alussa.