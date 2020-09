Samsung esitteli uuden Galaxy S20 -variantin: Tässä on Galaxy S20 FE

Suoritin: Exynos 990 / Snapdragon 865 (5G)



RAM: 6 / 8 Gt



Tallennustila 128 / 256 Gt + microSD



Takakamerat: 12 MP f/1,8 + 12 MP f/2,2 (laajakulma) + 8 MP f/2,4 (Space Zoom)



Etukamera: 32 MP f/2,2



Näyttö: 6,5", 1080 x 2400, 120 Hz



Akku: 4500 mAh, pikalataus 25 W + 15 W (langattomasti)



Tunnistus: Kasvojentunnistus + sormenjälkilukija näytössä



Yhteydet: Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC, 5G (erillismalli)

Samsung on tänään julkistanut uuden version suosittuun Galaxy S -mallistoon. Kyseessä on tämänvuotisen Galaxy S20 -mallisarjan jatko, jolla Samsung pyrkii tuomaan huippulaitteiden ominaisuuksia edullisempaan hintaluokkaan.S20-tuoteperheestä uutukaiseen tuodaan muun muassa suurikokoinen 120 hertsin kosketusnäyttö sekä laadukas kamera ja 5G-yhteydet. Näytön osalta resoluutiossa on pitäydytty Full HD:ssa, joskin koko on 6,5 tuumalla S20-perusmallin ja plus-mallin välissä. Kameroita on yksi vähemmän.Kuten edullisemmissa malleissa on usein tapana, selfie-kameraankin on panostettu. 32 megapikselin selfie-kamera täydentää takaa löytyvää kolmoiskameraa, josta löytyy 30x Space Zoom ja laajakulmakamera.Puhelin on saanut IP68-sertifikaatin, joten on vedenpitävä, ja sen 4500 milliampeeritunnin akku latautuu pikalatauksena langallisesti (25W) ja langattomasti (15W).Samsung Galaxy S20 FE saapui ennakkotilattavaksi heti tänään ja varsinainen myynti alkaa 2. lokakuuta. Ennakkotilausetuna on joko Galaxy Fit2 (arvo 49 euroa) tai pelipaketti kolmen kuukauden Xbox Game Pass Ultimate -tilauksella ja MOGA XP5-X -ohjaimella (arvo 109 euroa) 2,90 euron lisämaksua vastaan.Värivaihtoehtoja saapuu kuusi (Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy ja Cloud White) ja puhelintta on saatavilla 128 gigatavun versiona 4G:llä (679 euroa) ja 5G:llä (779 euroa) ja myöhemmin 256 gigatavun versiona 5G:llä.