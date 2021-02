Arvostelussa Samsung Galaxy S20 FE 5G: Parasta Samsungia hintaansa nähden

Ulkonäöllisesti uudistusta on saanut pikapaneeli, jonka painikkeet tulevat nyt hieman enemmän lähemmäs alareunaa paremman ylettyvyyden muodossa. Lisäksi tausta pikapaneelissa on sumennettu, kun Android 10:n kohdalla tausta oli kokonaan peitetty.

S20 FE tuli myyntiin Android 10 -versiolla, mutta Samsung päivitti tämän puhelimen Android 11 ja One UI 3.0 -versioon vielä ennen vuodenvaihdetta . Lisäksi hieman myöhemmin One UI päivittyi versioon 3.1.

Sisällä on 4500 mAh akku, josta riittää virtaa vuorokaudeksi, kun näyttöä käytti noin 5 tuntia päivän aikana. Lukema on ok, mutta jos akunkesto on tärkeimpiä ominaisuuksia, parempiakin vaihtoehtoja löytyy. Esimerkiksi uudet Galaxy S21 -sarjan puhelimet tarjoavat hieman parempaa akunkestoa.

Erittäin hyvä hinta

Loppujen lopuksi monilla kuluttajilla ostopäätös perustuu hintaan, vaikka laitteen ominaisuudet kiinnostaisivat ja olisivat omaan mieleen. Samsungin idea on tarjota Galaxy S20 FE:n myötä paljon ominaisuuksia, mutta kuitenkin pitää hinta kohtuullisessa lukemassa.

S20 FE 5G:tä myydään tällä hetkellä 599 - 699 eurolla, joka varmasti tulee vielä hieman laskemaan tulevien kuukausien aikana. Tämä on omasta mielestä erittäin hyvä hinta. Tällä hinnalla Samsung kilpailee erittäin vahvasti esimerkiksi OnePlussan 8T -puhelinta vastaan.

Yhteenveto

Hinta-laatusuhteeltaan Galaxy S20 FE 5G on yksi parhaista, ellei jopa se kaikista paras Samsung-puhelin tällä hetkellä vielä näin vuoden 2021 puolella.

Tässä laitteessa on paljon hyvää ja vain vähän huonoa.

Näyttö on laadukas, suorituskykyä riittää ja kolmoiskamera on monipuolinen. Takakansi on muovimateriaalia, mutta se tuntuu ja näyttää kuitenkin laadukkaalta. Rakenteeltaan puhelin on myös IP68-luokituksen omaava eli se kestää vettä ja pölyä. Myös käyttöjärjestelmä on kunnossa ja se tulee saamaan vielä parin vuoden ajan päivityksiä.

Huonoina asioina täytyy mainita takakannen lämpeneminen pelatessa, jonka lisäksi akunkesto ei ole ihan huipputasolla, vaan riittää juuri ja juuri vuorokauden käyttöön.

Plussaa: Tarkka ja nopea näyttö

Suorituskyky

Kamerat

Hinta Miinusta: Lämpenee huomattavasti pelatessa

Akunkesto kohtuullinen