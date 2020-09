Kauppias paljasti vahingossa tulevan Pixel 4a 5G:n

Googlelta odotetaan syksyn aikana uusia Pixel-puhelimia. Järjestyksessään viides Pixel, ja sen suurempi Pixel 5 XL sisar, eivät kuitenkaan vaikuta jäävän ainoiksi Googlen puhelinuutuuksiksi.Vuodot kertovat uudesta Pixel 4a 5G -mallista, joka on uusi version viimekuisesta keskihintaluokan puhelimesta . Nyt laitteesta on vuotanut kaiken paljastavat aidot pressikuvat. 9to5Google bongasi kuvat brittikauppiaan verkkosivustolta, jossa malli oli laitettu julkiseksi vahingossa. Ne paljastavat laittaan niin edestä kuin takaa.Laitteen takaosasta paljastuu yksi mielenkiintoinen yksityiskohta. Pixel 4a 5G näyttää saapuvat markkinoille kaksoiskameralla, jota perusmallissa ei ole. Huhujen mukaan sama kamerajärjestelmä löytyy uudesta Pixel 5:stä.Tämän lisäksi mitään kovin erikoista kuvissa ei ole, sillä 5G-versio on melkoisen odotetusti ulkoisesti identtinen loppukesästä julkaistun perusmallin kanssa.Polykarbonaatti (lue: muovi) toimii kuoren materiaalina ja sormenjälkilukija on Pixel 4a:n tavoin takakannessa. Jopa värjätty virtanäppäin löytyy uutukaisesta.