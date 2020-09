OnePlus paljasti tulevan huippupuhelimen vetonaulan: Markkinoiden nopein lataus

Älypuhelinvalmistaja OnePlus on jatkanut perinnettä, jossa se kertoo tulevan älypuhelinmallin ominaisuuksia etukäteen ennen julkaisua. Tällä kertaa vuorossa on OnePlus 8T, jonka yhdestä vetonaulaominaisuusta kerrottiin tänään.OnePlussan toimitusjohtaja Pete Lau on paljastanut, että OnePlus 8T tulee sisältämään ensimmäistä kertaa yhtiön uuden Warp Charge 65 -teknologian. Kuten nimestä voi päätellä, kyseessä on 65 watin teholla toimiva pikalataus.OnePlus on ollut vuosikausia markkinoiden aallonharjalla latausnopeuksien suhteen. Sisaryhtiön kanssa kehitettävät latausteknologiat ovat ehdottomasti yksi OnePlussan puhelinten parhaista ominaisuuksista, ja toimitusjohtajan puheista päätellen se tiedetään vankasti myös yhtiön sisällä.Aiemmat OnePlus-mallit ovat tarjonneet 30 watin pikalatausta, joka sekin on varsin nopea, mutta uusittu pikalataus nostaa nopeuden aivan uudelle tasolle.Yhtiön mukaan 4500 milliampeeritunnin akku latautuu nollasta täyteen vain 39 minuutissa, ja kymmenessä minuutissa lisätehoa tulee 40 prosenttiin asti. Promomateriaaleissa käytettäneen iskulausetta "päivän akkukesto vain 15 minuutissa".Toimitusjohtajan haastattelu PCMagissa paljastaa, että laitteen sisällä on kaksi akkua, joita molempia ladataan yhtäaikaa.Valitettavasti OnePlus 8T ei saa langatonta latausta, joskin näin nopean latauksen kanssa sitä varmasti kaipaa vähemmän. Laun mukaan langatonta latausta ei tule kaipaamaan ja sen lisääminen olisi ollut designin suhteen haitallista.OnePlus on myös paljastanut, että OnePlus 8 Pro:sta löytyvät 120 hertsin kosketusnäyttö saapuu 8T-malliin.Huhujen mukaan OnePlus 8T Pro -mallia ei välttämättä koskaan tule , joskaan tätä ei ole vahvistettu OnePlussalta.