Google Pixel 5: Tämä kaikki tiedetään (hinta, julkaisupäivä, speksit)

Google Pixel 5 speksit

Järjestelmäpiiri: Snapdragon 765G (sama, joka löytyy mm. OnePlus Nordista

RAM-muistin määrä: 8GB

Tallennustila: 128GB

Akku: 4080 mAh

Lataustekniikka: 18 W langallinen pikalataus, lisäksi langaton lataus

Näyttö: 6" 2340 x 1080, 90 Hz virkistystaajuudella, ns. punch hole -etukamera (=reikä näytössä) , HDR, Gorilla Glass 6

Toisena kamerana 16 megapikselin laajakulma

Kuulokeliitäntä: Ei

Yhteydet: 5G, NFC, Bluetooth 5.0

Värit: Vihreä ja musta

Hinta?

Julkaisupäivä?

tulee julkistamaan uusimman oman lippulaivapuhelimensa,syyskuun 30. päivä pidettävässä julkistustilaisuudessa. Mutta puhelimesta tiedetään jo nyt käytännössä lähes kaikki oleellinen.Pixel-sarjan puhelimet ovat aina Googlen omia näkemyksiä siitä, miten uusin Android pitäisi puhelimeen toteuttaa. Konseptipuhelimesta Pixel on pikkuhiljaa noussut myös varteenotettavaksi "oikeaksi" puhelimeksi, jota suosivat etenkin teknologiaan intohimoisesti suhtautuvat. Pixel-puhelinten päivitystuki on tyypillisesti Android-maailman pisin ja sen lisäksi Google tuo tiettyjä ominaisuuksia tarjolle ainoastaan Pixel-sarjan laitteille. Tosin valtaosa uutuuksista on viime aikoina liittynytiin ja sen toimintoihin, joista ei ole vielä(kään) juuri iloa suomalaisille.Speksien suhteen puhelimesta veikkaillaan tyypillistä keskihintaluokan laitetta, joka ei edes yritä kilpailla tuhannen euron Android-laitteita vastaan. Tätä sisuskaluihin veikataan tällä hetkellä saapuvaksi:Hinnoittelun pitäisi sijoittua alle 700 dollariin, eli Suomen hinta pitäisi olla arvonlisäverojen kanssa alle 700 euron tasoa.Kuten sanottua, Pixel 5 julkaistaan 30.9.2020 järjestettävässä tapahtumassa. Tyypillisesti Googlen Pixel-tuotteet tulevat myyntiin välittömästi, ainakin osassa maista, heti julkaisun jälkeen.