Arvostelu: OnePlus Nord - Parasta mitä 400 eurolla voi saada

OnePlus jyräsi aikanaan tekniikkafanien sydämiin tuomalla markkinoille iskukykyisen, keskihintaisen superpuhelimen. Tuon jälkeen yhtiö on pikkuhiljaa nostanut puhelintensa speksien tasoa, mutta valitettavasti myös hintatasoa. Keväällä 2020 julkaistu OnePlus 8 Pro oli 899 euron hintalapullaan OnePlussan lopullinen nykäisy puhelinten ultra premium -sarjaan, kisaamaan puhtaasti huippupuhelinten kategorian herruudesta. Tuo muutos tietysti on rajoittanut ostajakuntaa merkittävästi, sillä vaikka yhtiö on tehnyt upeita puhelimia, on lähes tuhannen euron hintalappu monelle kuluttajalle yksinkertaisesti liian kova paikka nieltäväksi. Heinäkuussa 2020 yhtiö vihdoin muutti suuntaansa ja toi myyntiin ensimmäisen keskihintaisen puhelimensa moniin vuosiin, esittelemällä OnePlus Nordin. Nordin hinnat alkavat 399 eurosta heti myyntihetkellä, joten puhelin asettuu tukevasti yhteen kilpailluimmista hintaryhmistä. Joten, otimme selvää, osaako OnePlus vieläkin tehdä myös loistavia puhelimia, joiden hintalappukin olisi maltillinen. Tekniset tiedot Mitat:

158,3 x 73,3 x 8,2 mm

Paino:

184 g

Näyttö:

6,44" 1080 x 2400, Gorilla Glass 5, 20:9 -kuvasuhde, 90 Hz virkistystaajuus, FluidAMOLED

Suoritin:

Järjestelmäpiirinä 8-ytimen Snapdragon 765G 5G, grafiikkapiirinä Adreno 620

Muisti:

8 / 12 gigatavua RAM-muistia; 128 / 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa

Takakamerat:

Sony IMX 586 -sensori, 48 megapikselin (f/1.75 / OIS) pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2.25), 2 megapikselin makrokamera (f/2.4)

Etukamerat

Sony IMX 616 -sensori, 32 megapikselin pääkamera (f/2.45), kiinteä kohdennus, ei OIS:ää; 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2.45)

Akku:

4115 mAh (ei irrotettava)

Käyttöjärjestelmä:

Android 10

Muuta:

Dual-SIM / OnePlus Warp Charge -pikalataus (30W)

Liitännät:

USB-C / USB 2.0 (ei 3,5 mm kuulokeliitäntää)

Hinta:

8 GB RAM / 128 GB tallennustila: tarkista täältä

12 GB RAM / 256 GB: tallennustila tarkista täältä Ulkonäkö ja rakenne

Nordin ei tarvitse todellakaan hävetä kalliimpien sisarustensa rinnalla, kun puhelimen ottaa käteen. Rakenne on erittäin laadukkaan oloinen, mikään kohta ei nitise eikä natise ja puhelimesta huokuu tietynlainen tasokas laadukkuus jokaisesta kulmasta. Täysin lasinen rakenne, sekä edestä että takaa, auttavat laatuvaikutelmassa erittäin paljon. OnePlus Nord solahtaa käteen täydellisesti ja tuntuu siinä erittäin hyvältä. Mielenkiintoisena puolena mainittakoon nykypäivän trendejä vastaan uiminen siinä, että Nord on aavistuksen pienempi kuin sisaruksensa - ja tämä ei pienikätisen testaajan mielestä ole lainkaan huono asia. Numeroissa kokoeroa vaikkapa OnePlus 8:aan ei ole juuri lainkaan, mutta jo muutaman millin pienempi koko tuntuu selkeästi miellyttävämmältä kädessä kuin OnePlus 8 tai OnePlus 8 Pro.

--kuva näytöstä, kuva auki--

Puhelimen näytön avaaminen on sekin miellyttävä kokemus: vaikka näyttö ei olekaan huippupuhelinten tapaan ns. kaareutuvaa infinity-mallia, on näytön reunukset karsittu erittäin ohuiksi. Pienen leikkimisen jälkeen silmä osuu seuraavaksi vasempaan yläkulmaan sijoitettuihin etukameroihin. Tällä kertaa Nordissa etukameroita on tarjolla kaksi: perinteinen selfie-kamera sekä ultralaajakuvauksen mahdollistava toinen selfie-kamera. Kamerat on sijoitettu näyttöön ns. punch hole -tekniikalla, eli niitä varten näyttöön on isketty reikä vasempaan yläkulmaan. Toteutus häiritsee hieman, johtuen kahdesta kamerasta - näytön reikä on noin sormen levyinen, vaikkakin suhteellisen matala. Yhden etukameran kanssa punch hole toimi erinomaisesti, mutta kahden kameran kanssa siihen kiinnittää ensimmäisten päivien ajan huomiota enemmän. Toisaalta, kamerat pitää johonkin sijoittaa, jolloin näyttöön isketty reikä on mielestäni siltikin parempi ratkaisu kuin leveä lovi näytön keskellä, yläreunassa. Vuoden 2019 OnePlussan Pro-malleissa ongelma oltiin ratkaistu esiin nousevalla mekaanisella ratkaisulla (kuten vaikkapa OnePlus 7 Pro -arvostelustamme voi lukea), mutta siinäkin olivat omat ongelmansa - lähinnä kasvojentunnistuksen viiveessä.

Muilta osin OnePlus Nord on erittäin tuttua OnePlussan muotokieltä toteuttava kapistus. Puhelimen oikealta sivulta löytyy edelleen kolmitoiminen mekaaninen liukusäädin, jolla voidaan kytkeä puhelin äänettömälle, värinälle tai normaalitilaan. Oikealla sivulla sijaitsee myös laitteen virtapainike. Vastaavasti vasemmalta sivulta löytyvät äänenvoimakkuuden säätöön tarkoitetut painikkeet. Eli mistä tahansa aiemmasta OnePlussan mallista Nordiin hyppäys on ainakin kontrollien puolesta erittäin pieni siirtymä.

Alareunasta löytyy puolestaan USB-C -liitin latausta varten sekä SIM-kortin paikka. Ja kuten jo trendiksi on muodostunut lähes kaikkien valmistajien keskuudessa, 3,5mm kuulokeliitäntä loistaa poissaolollaan.

Takaa OnePlus Nord ei erotu nykypäivän muistakaan puhelimista juuri millään tavalla. Takaa katsottaessa vasemmassa yläreunassa sijaitsee pystymallinen alue, johon on sijoitettu Nordin takakameroiden arsenaali: neljä kameraa sekä syvyyssensori. OnePlus Nord tuli myyntiin kahdella eri värivaihtoehdolla: saatavilla on sekä testissämme ollut sininen Blue Marble että harmaa Gray Onyx. Näistä värivaihtoehdoista sininen selkeästi kosiskelee hieman nuorekkaampaa - tai ainakin trendikkäämpää - ostajakuntaa, kun taas harmaa sopinee heille, joita kirkkaat värit eivät miellytä. Näyttö OnePlus Nordin näyttö on erittäin vakuuttavilla spekseillä varustettu, ottaen huomioon puhelimen hinnan. Näytön kuvasuhde on erittäin "pitkulainen", 20:9 ja tarkkuutta löytyy sitäkin varsin kiitettävästi, eli käytännössä venytetyn FullHD-tarkkuuden verran, 2400x1080 pikseliä. Näytössä on kokoa 6,44 tuumaa, joten pikselitiheys on mukiinmenevä 408ppi. Tekniikkana OnePlus Nord käyttää FluidAMOLED -tekniikkaa, eli on selkeästi LCD-näyttöjä käyttäviä kilpailijoitaan parempi tällä saralla.

--kuva näytöstä, kuva näytössä--

Valovoimaa näytössä on hyvin, mutta aivan parhaiden testaamiemme puhelinten tasolle ei valovoimassa päästä. Käytännössä täysin kirkkaana, aurinkoisena kesäpäivänä näytön kirkkaus ei enää täysin riitä helppoon lukemiseen - mutta saa sillä edelleen itsensä sokaistua halutessaan hämärässä sisätilassa. Venytetty FullHD -näyttö on yhdistetty 90Hz näytön virkistystaajuuteen, joka on varsin toimiva yhdistelmä - etenkin, kun iso osa peleistä ja muista korkeammasta virkistystaajuudesta hyötyvistä sovelluksista osaa jo 90Hz virkistystaajuutta käyttää hyväkseen erittäin hyvin. Yhteenvetona voitaisiin sanoa, että OnePlus Nordin näyttö on keskihintaisen puhelimen näytöksi erittäin hyvä. Se ei mitenkään pärjää huipputason, noin tuhannen euron, superpuhelinten näytöille, mutta 400 euron hintaluokassa montaa näin hyvää näyttöä ei tule vastaan. Pääkamera OnePlus Nordin pääkamera vakuutti testeissämme sekä allekirjoittaneen, että muut laitetta testanneet. Käytännössä takakameroiden speksit ovat erittäin lähellä Nordin isosiskon, OnePlus 8:n, speksejä. Sensorina käytetään Sonyn IMX586:ää, joka on täsmälleen sama, jota OnePlus 8:kin käyttää (OnePlus 8 Pro puolestaan käyttää tästä vielä asteen parempaa sensoria).

Pääkamera käyttää f/1,75 aukkoa ja pääkameralla saa otettua kuvia 48 megapikselin tarkkuudella. Pääkamerasta löytyy myös optinen kuvanvakain (OIS) sekä tietysti myös elektroninen kuvanvakain, jos sellaista haluaa käyttää. Laajakulmakameran aukko on f/2,25 ja se mahdollistaa 119 asteen kuvakulman ja pystyy ottamaan 8 megapikselin tarkkuudella kuvia. Lisäksi takakameroiden arsenaalista löytyy myös 2 megapikselin, f/2,4 aukolla varustettu makrokamera. Salaman virkaa toimittaa tupla-LED -salama, joka sisätiloissa riitti erinomaisesti myös hämäräkuvaukseen.

OnePlus ei ole lähtenyt kamerasovelluksensa suhteen keulimaan uusiin suuntiin, vaan kamerasovellus on edelleen erittäin yksinkertainen kaikessa käytettävyydessään. Käytännössä vaihto takakameroiden välillä tapahtuu "zoomaukseen" tarkoitetuilla painikkeilla, jotka ovat jatkuvasti näkyvissä kamerasovelluksessa. Tarkemmat säädöt, kuten ISO-arvojen viilaukset, jne voidaan nekin tehdä tuomalla esiin kameran Pro-tila, mutta Nordin oletettu kohdeyleisö pärjännee mainiosti jo kamerasovelluksen perusasetuksilla ja -ominaisuuksilla (luonnollisesti OnePlus Nordissa voidaan myös ottaa muita kamerasovelluksia käyttöön, jos halutaan muokattavuutta ja hallittavuutta lisää - suosittelemme tutustumaan vaikkapa listaamme parhaista Androidin kamerasovelluksista, jos aihe kiinnostaa). Nordin takakameroiden kuvanlaatu oli kauttaaltaan hyvää. Ei erinomaista - siihen vaaditaan kännykkämaailmassa edelleen se noin tonnin puhelin - mutta hyvää, hintaansa nähden jopa erittäin hyvää. Videokuvauksessa OnePlus Nord ei yllätä - ei negatiivisesti, eikä positiivisesti. Videokuvaus tukee 4K -tarkkuutta 30fps:llä tai FullHD-tarkkuutta 60fps:llä, joten siinä mielessä mitään erikoista ei ole tarjolla. Videokuvauksessa makrokameraa ei voi käyttää, jos halutaan kuvata 4K-tarkkuudella. Esimerkkikuvia Alla olevista kuvista mm. kolme rakennuksesta otettua pystykuvaa ovat kaikki samasta paikasta otettuja, mutta eri takakameroilla (ultrawide, pääkamera ja makro) otettuja. Huomaathan, että osa kuvista ei näy kännykällä selattaessa, joten tarkempaa kuvien tarkastelua varten lue artikkelimme myös tietokoneella.

Etukamerat OnePlus Nordin tärkein parannus isosiskoihinsa on selkeästi tapahtunut etukameran puolella. Nordia markkinoidaan vahvasti juurikin selfie-sukupolven kännykkänä ja se näkyy. Etukameroita on, kuten mainitsimmekin, kaksi: tavallinen selfiekamera, joka mahdollistaa 32 megapikselin otokset f/2,45 aukolla sekä ultralaajakuvakamera, jolla voidaan ottaa 8 megapijselin tarkkuudella otettuja kuvia. Ultralaajakuvakamera käyttää sekin f/2,45 aukkoa ja mahdollistaa 105 asteen kuvakulman selfie-otoksiin.

Etukamerat käyttävät Sonyn IMX 616 -sensoria, joka tarjoaa varsin mukiinmentävää laatua. Tässä loikka aiempiin OnePlussan malleihin on selkeä: selfiet ovat laadukkaampia ja kahden kameran ansiosta niitä voidaan ottaa monipuolisemmin. Ultralaajakuvakameran ansiosta monissa tilanteissa vanha kunnon selfietikku muuttuu tarpeettomaksi, sillä kuvaan saadaan mahtumaan selkeästi enemmän asioita kuin perinteisellä etukameralla. Etukamera ei tarjoa optista kuvanvakainta, mutta elektroninen kuvanvakain on luonnollisestikin käytössä. Etukamerat käyttävät kiinteää kohdennusta, eli automaattinen tarkennus ei onnistu etukameroita käytettäessä. Mielenkiintoisin yllätys löytyy kuitenkin etukameran video-ominaisuuksista, sillä etukameralla voidaan kuvata 4K-videota 60fps -nopeudella - temppu, johon Nordin takakamera ei taivu. Käytännössä selfiekameran laatu oli tasaisen hyvää, olipa käytössä kumpi tahansa tila: tavallinen tai ultrawide - ja tässä suhteessa Nord varmaankin onnistuu tyydyttämään erittäin hyvin sen ostajakunnan, joka etsii nimenomaan keskihintaista, hyviin selfie-otoksiin pystyvää kännykkää. Suorituskyky Jos OnePlus Nordissa on tehty pieniä säästöjä sieltä täältä hinnan vuoksi, on isoin leikkaus jouduttu tekemään suorituskyvyn suhteen. Siinä missä OnePlus 8 -sarja dominoi maailman nopeimpien älypuhelinten listaa, on OnePlus Nord tässä suhteessa selkeästi keskitasoa oleva puhelin. Nordin sieluna hyrrää Qualcomm SnapDragon 765G -prosessori, apunaan Adreno 620 -grafiikkapiiri. Kumpikaan piireistä ei edes pyri olemaan huippupuhelimiin tarkoitettu piiri, vaan molempien piirien ideana on tarjota mukiinmenevää suorituskykyä järkevämmällä (lue: edullisemmalla) hinnalla. Tämän lisäksi puhelimen käyttömuisti on pykälän hitaampaa, eli LPDDR4 -tyyppistä, kuin mitä huippupuhelimissa tällä hetkellä käytetään. Mutta käyttömuistin määrästä ei kuitenkaan ole lähdetty tinkimään, sillä Nordia myydään kahtena eri versiona: edullisemmassa mallissa RAM-muistia on 8 gigatavua (ja tallennustilaa 128 gigatavua) ja aavistuksen kalliimmassa versiossa käyttömuistia on 12 gigatavua (ja tallennustilaa hurjat 256 gigatavua). Testilaitteenamme meillä oli nimenomaan kalliimpi, 12 gigatavun RAM-muistilla varustettu versio.

---kuva AnTuTu -tuloksista--

Erilaiset testiohjelmat todistavat sen, minkä speksitkin kertovat: OnePlus Nord ei ole mikään superpuhelin. Se on monella mittarilla hyvä paketti, jossa mikään yksittäinen tekninen valinta ei hidasta sen suorituskykyä liikaa. Mutta se on auttamatta "parempaa keskitasoa" suorituskyvyltään. Mutta näkyykö alhaisempi suorituskyky käytännössä? Vajaan parin viikon käyttötestimme perustella sanoisimme, että ei, ei juurikaan. Tätä ennen käytössäni on ollut ainoastaan luureja, jotka kuuluvat ehdottomaan huippuun myös suorituskykynsä suhteen, joten olin hieman skeptinen Nordin tehojen suhteen. Käytännössä tehoeroa ei juurikaan huomaa. Ainoastaan aivan raskaimmat pelit ja tietyt, erittäin raskaat sovellukset (kuten videoeditointi ja videon uudelleenpakkaus) antavat viitteitä nopeuserosta huippumalleihin nähden. OnePlussan päätös pakata Nordiin keskihintaiseksi puhelimeksi käytännössä tolkuton määrä käyttömuistia osoittautui käytännössä loistavaksi valinnaksi, sillä tavanomaisimpien sovellusten ja pelien käytössä nimenomaan RAM-muistin määrä näkyy nopeimmin hidasteluna ja sovellusten välillä siirtymisen kankeutena. Kun hulppeaan käyttömuistiin yhdistetään OnePlussan erittäin lähellä puhdasta Androidia oleva OxygenOS, ei suorituskyky tuntunut testin aikana käytännössä missään vaiheessa puuttelliselta. Toki, nopeampi olisi aina nopeampi, mutta Nord on erittäin hyvin kasattu kompromissi suorituskykynsä osalta. Akkukesto ja lataus Jos kaikesta muusta onkin pitänyt pikkuisen tinkiä, ei OnePlus ole halunnut sitä tehdä sen ehkä tunnetuimman ominaisuutensa suhteen. Myös OnePlus Nord tukee OnePlussan salamannopeaa Warp -latausta, täydellä 30W teholla. Käytännössä puhelimeen saa siis kiitettävästi latausta jo sillä, että sen kytkee laturiin aamulla herättyään ja antaa puhelimen latautua hampaidenpesun ja aamukahvin keiton ajan. OnePlus Nordin akku on miellyttävän iso, 4115 mAh, ja OnePlussan omalla laturilla akun saa ladattua 70% tasoon jo puolessa tunnissa.

Toki, OnePlussan oma Warp Charge 30T -laturi on itsessään ihan käsittämättömän iso, joten sitä ei mielellään kanna mukanaan. Mutta onneksi niin ei tarvitse tehdäkään. Testeissämme ns. tavallisella "suht aktiivisella" käytöllä Nordin akku riitti helposti kokonaisen päivän ajan. Jatkuvasti näyttöä kirkkaimmalla asetuksella pitämällä ja puhelinta lähes jatkuvasti selaamalla akku riitti noin 6 - 10 tunnin ajaksi, hieman käytetyistä sovelluksista riippuen. Luonnollisesti myös erittäin raskaat pelit sekä puhelimen käyttäminen WLAN-yhteyden hotspottina syövät akkua nopeammin. Myös heikko kenttä, vaikkapa maaseudulla, kuluttaa akkua aavistuksen testattua nopeammin. OnePlus Nordin Android Kuten jo aiemmin mainittu, OnePlus Nordin käyttämä Android 10 on erittäin kevyesti räätälöity. Ja tämä on nimenomaan hyvä asia, sillä ylimääräistä tauhkaa ei tule juurikaan puhelimen mukana ja Android pysyy miellyttävän nopeana ja liukkaana käytössä. Mielenkiintoisena puolena mainittakoon se, että Nordin myötä OnePlus on myös luopunut omasta tekstiviestisovelluskestaan ja ottanut sen tilalle käyttöön Google Messages -sovelluksen, siirtyen siinäkin asteen lähemmäs täysin puhdasta Androidia. Yksi ehdoton myyntivaltti OnePlussalla on sen lupaus Androidin tuesta. Yhtiö lupaa kaikille malleilleen vähintään kaksi suurempaa Android -päivitystä, eli Nordin tapauksessa tulossa ovat ainakin sekä Android 11 että Android 12. Myös tietoturvapäivitykset napsuvat OnePlussan puhelimiin säännöllisesti ja rivakasti. Sormenjälkilukija OnePlus Nord käyttää jo vuonna 2018 julkaistussa OnePlus 6T:ssä (lue OnePlus 6T arvostelumme täältä) käyttöönotettua näytön sisään rakennettua sormenjälkilukijaa. Aikoinaan kritisoimme in-screen -sormenjälkilukijaa vahvasti, koska se oli erittäin hidas ja epäluotettava aiempiin ratkaisuihin verrattuna. Vuonna 2020 noista ongelmista on enää paha muisto jäljellä ja OnePlus Nordissa näytön sisään rakennettu sormenjälkilukija toimii erittäin hyvin. Se on tarkka ja nopea ja hoitaa hommansa kuten pitääkin. Kasvojentunnistus OnePlussan kasvojentunnistus on ollut huippuluokkaa jo vuosien ajan ja toimii silmänräpäyksessä - usein jopa niin tehokkaasti, että puhelinta ei ollut tarkoituskaan avata, vaan ainoastaan kurkata lukitusnäyttöä, mutta puhelin tunnistikin kasvot jo tuossa välissä ja avasi puhelimen. Nordin kasvojentunnistus onkin ehdottomasti miellyttävin ja paras tapa avata puhelimen lukitus, vaikka sinänsä sormenjälkilukijakaan ei mitään moitteita saa. 5G-yhteydet Tämän hetken puhelinten markkinoinnissa yksi keihäänkärjistä on 5G ja tuohon huutoon vastaa myös OnePlus Nord. Qualcommin piiri tarjoaa OnePlus Nordiin 5G-yhteydet, yhdistettynä muutenkin mielenkiintoiseen pakettiin. Mutta on sitten aivan eri asia, kuka 5G-yhteyksiä vielä puhelimeensa tarvitsee. Kysymys on toki osittain ns. muna/kana -ongelmasta: 5G-verkkojen peitto on Suomessakin vielä kovin pieni, etenkin kaupunkikeskusten ulkopuolella. Ja kun taas 5G-laitteita ei juurikaan ole, verkkokaan tuskin aivan hurjalla vauhdilla kasvaa pienemmille paikkakunnille. Toinen kysymys 5G:ssä on se, onko sille todellista tarvetta. Mutta OnePlus Nordissa 5G-yhteydet tulevat tavallaan kaupan päälle, eli puhelimesta ei ole erillistä (kalliimpaa) 5G-versiota kuten monilla kilpailijoilla, joten mikäpä sen mukavampaa. OnePlus Nordin 3G- ja 4G-yhteydet toimivat aivan yhtä rivakasti kuin niiden pitääkin - ja 5G antaa pienen lisämausteensa soppaan, jos puhelintaan haluaa pitää ns. future-proofina, eli valmiina myös siihen, kun 5G-verkot kuuluvat ympäri Suomea. Yhteenveto OnePlus Nord on erittäin mielenkiintoinen kokonaisuus. Se asettuu alle 400 euron hintalapullaan hintasegmenttiin, josta on pitkään puuttunut selkeä ykkösvaihtoehto Android-maailmassa - ja jossa kisa on varsin veristä. Nordin vertailu sen isosiskoihin, OnePlusa 8:iin ja OnePlus 8 Pro -malliin on väistämätöntä, mutta antaa samalla perspektiiviä siitä, mitä eroja vuonna 2020 aivan huippupuhelinten ja 400 euron puhelinten välille syntyy, kun säästöjä on joka tapauksessa pakko tehdä.

OnePlus Nordissa säästöjä on tehty sieltä täältä: näyttö ei ole kaareutuva, näytön resoluutio ei ole 2K tai 4K -tasolla, takakameroista makrokuvaus on pienoinen pettymys, langatonta latausta ei luonnollisestikaan ole, vesitiiviyden IP-sertifikaatti puuttuu ja sekä prosessori että grafiikkasuoritin ovat selkeästi huippumalleja jäljessä. Lisäksi puhelimen oma kaiutin on vain mono, eli stereoääntä ei puhelimen omalla kaiuttimella saada ulos. Mutta kaikki tinkiminen on selkeästi tehty ajatuksella. Yksikään osa-alue ei romauta Nordin käyttökokemusta missään vaiheessa, vaan pienet heikkoudet ovat nimenomaan pienehköjä. Tavallaan OnePlus Nord on monella tapaa enemmän kuin osiensa summa, sillä joku muu valmistaja olisi voinut tinkiä raaemmin jostain edellämainituista, tuhoten samalla puhelimen potentiaalin. Käytännössä OnePlus Nord on - nimenomaan hintaansa nähden - loistava kokonaisuus. Se tasapainottelee lähes täydellisesti hintalappunsa ja ominaisuuksiensa välillä, lyöden tiskiin kokonaisuuden, jota on helppo suositella. OnePlus Nordin mallien välillä merkittävin ero on mielestäni tallennustilassa. 8 gigatavun ja 12 gigatavun käyttömuistin välillä on vaikea nähdä valtavan isoa käytännön merkitystä vielä nykyisillä sovelluksilla, mutta mallien välinen tallennustilojen ero 128 gigatavun ja 256 gigatavun välillä puolestaan onkin jo varsin merkittävä. 4K-videota kuvattaessa tallennustilaa kuluu uskomattoman paljon. Mutta onko tuo hyppäys satasen hintaeron arvoinen, jäänee jokaisen omaan harkintaan. Katso halvimmat hinnat tällä hetkellä malleittain:



