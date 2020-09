Koronavilkku päivittyi: Vaatii ehdottomasti reagointia, toimi näin

Päivitys tapahtuu siis monissa puhelimissa automaattisesti, mutta on hyvä käydä sovelluskaupassa katsomassa että #koronavilkku on päivittynyt. Koronavilkkua ei tarvitse poistaa välillä. -- Sami Köykkä (@samikki) September 29, 2020

Suomen koronaviruksen jäljitykseen tarkoitettu virallinen sovellus,, on päivittynyt sekä Androidilla että iPhonella. Etenkin Androidilla päivitys on merkittävä ja vaatii käyttäjältään toimia.Androidilla uusi versio korjaa tiettyjä puhelinmalleja vaivanneen ongelman, jossa järjestelmä sulkee sovelluksen taustaprosessin virransäästön nimissä. Uusittu versio korjaa tilanteen ja poistaa Koronavilkkua koskevat haitalliset virransäästötoiminnot. Päivitys siispoista puhelimen virransäästöä käytöstä, ainoastaan muuttaa puhelimen toimintaa siten, että Koronavilkun toiminta ei häiriinny sen vuoksi, että puhelimen käyttöjärjestelmä sammuttaa sovelluksen taustaprosessin.Toimiakseen Koronavilkun uusi versio Androidilla vaatii sen, että, jossa sovellus pyytää lupaa saada toimia taustalla aina.Koronavilkku ei minkään mittauksen mukaan kuluta puhelimen akkua edes juuri havaittavasti, sillä se käyttää käyttöjärjestelmätason toimintoja kontaktien seuraamiseen ja käyttää Bluetooth LE-tilaa tähän. Joten akkukestosta ei kannata olla päivityksenkään osalta huolissaan.Eli nyt kannattaa huolehtia siitä, että sovellus on päivittynyt ja sen jälkeen käynnistää se kerran antaakseen sille tarvittavat käyttöoikeudet. Kannattaa soitella myös tekniikasta vähemmän ymmärtävät sukulaiset läpi ja neuvoa heitä tekemään samoin.Tämän lisäksi Koronavilkun päivitys korjaa muita tiedossa olleita jumeja sekä iPhonelta että Androidista. Uusi versio on ladattavissa sekä Google Play -kaupasta että Applen App Storesta Sovelluksen pitäisi päivittyä puhelimeen itsestään, mutta joissain puhelimissa näin ei käy, vaan tällöin päivitys pitää suorittaa sovelluskaupasta itse.ennen sen päivittämistä uuteen versioon.