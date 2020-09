Googlelta uusi 5G-varustettu Pixel 4a: Sama kamera kuin Pixel 5:ssä viidellä sadalla

Yksi tämän päivän odotetuimmista Google-uutuuksista on Pixel 4a 5G. Yhtiön Pixel-tapahtuman ensimmäinen puhelinjulkistus tarjosi erityisesti tietysti 5G-yhteydet, mutta myös uudistuksia käyttöjärjestelmässä.Itse puhelin tarjoaa koko etupaneelin OLED-näytön, jolla on kokoa 6,2 tuumaa ja resoluutio Full HD+. Korkean virkistystaajuuden näyttöä ei tullut, vaan kyseessä on perinteinen 60 Hz paneeli.Piirin osalta ollaan keskisarjan Snapdragon 765G -piiri, joka löytyy käytännössä kaikista 5G:llä varustetuista keskiluokan Android-puhelimista.Pixel 4a:n muihin tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluvat 8 gigatavua RAM-muistia, 128 gigatavua tallennustilaa, 3885 milliampeeritunnin akku, 8 megapikselin selfie-kamera sekä kaksoistakakamera 12,2 megapikselin peruskameralla ja 16 megapikselin laajakulmakameralla.Kamera pystyy kuvaamaan videokuvaa 4K-resoluutiolla 60 kuvan sekuntivauhtiin asti ja Full HD -kuvaus onnistuu peräti 240 fps -nopeudella.Käytännössä Pixel 4a 5G:n kameraspeksit ovat tuttuja edellisvuoden huippupuhelimesta, Pixel 4:stä, joskin mukana ovat nyt paremmat videokuvausominaisuudet. Tämän osalta Pixel 4a 5G ja Pixel 5 eivät eroa toisistaan.Google käytti aikaansa lyhyessä tilaisuudessa pääasiassa ohjelmisto-ominaisuuksien kanssa, jotka ovatkin useimmiten Pixel-puhelimissa ne mielenkiintoisimmat.Uusittu Android tarjoaa mm. Hold for Me -ominaisuuden, jonka johdosta hissimusiikin kuuntelu jää vähemmälle. Google Assistant hoitaa jonotusmusiikit ja kun puhelu on yhdistetty, tuo se puhelun käyttäjälle. Extreme Battery Saver -ominaisuus puolestaan mahdollistaa tarpeen vaatiessa jopa kahden päivän akkukeston.Kameran osalta uutta ovat mm. Night Sight potrettimoodissa ja entisestään parannettu HDR-moodi.Pixel 4a 5G saapuu myyntiin Yhdysvalloissa alkaen 499 dollarin hintaan. Suomen hinnoista tai saatavuudesta ei ole vielä tietoa.5G Pixelien ostajille tarjotaan ilmaiseksi kolmeksi kuukaudeksi Stadia Pro, YouTube Premium ja 100 gigatavua Google One -pilvitallennusta.