Googlen Pixel 4a, Pixel 4a 5G ja Pixel 5 puhelimet saapuivat Verkkokauppa.comin valikoimiin

julkaisi hiljattain kolme uutta Pixel-puhelinta, mutta Google ei itse tuo virallisesti näitä puhelimia Suomeen. Viime vuosina Pixel-puhelimia on kuitenkin Suomessa löytynytvalikoimista ja nyt myös nämä kolme uutuutta ovat ilmestyneet valikoimiin.Pixel 4a:n hinta on 449 euroa, Pixel 4a 5G:n hinta 699 euroa ja Pixel 5 puolestaan maksaa 749 euroa . Puhelimien saatavuudet ovat kuitenkin tässä kohtaa heikkoa, sillä puhelimien arvioidaan olevan perillä mahdollisesti ensi kuun alussa.Pixel 4a -puhelin tarjoaa muun muassa 5.8 tuuman Full HD+ (1080 x 2340) OLED -näytön, optisesti vakautetun 12 megapikselin kameran ja Snapdragon 730G -järjestelmäpiirin, jonka parina on 6 gigatavua keskusmuistia ja 128 gigatavua tallennustilaa.Pixel 4a 5G tarjoaa nimensä mukaisesti 5G-yhteydet, joista on vastaamassa Snapdragon 765G -piiri. Näyttö on myös isompi 6.2 tuuman koollaan ja lisäksi takaa löytyy kaksi kameraa.Pixel 5 on puolestaan Googlen tämän vuoden "huippupuhelin", vaikka ihan viimeisintä rautaa ei ole tarjolla. Taakse on kuitenkin laitettu 12.2 megapikselin pääkamera (1.4 μm, f/1.7, 77°), joka on vakautettu optisesti ja 16 megapikselin ultralaajakulmakamera (1.0 μm, f/2.2, 107°). Näyttö on kooltaan 6.0 tuumaa ja se myös toimii 90 hertsin virkistystaajuudella.Voit lukea tarkemmin puhelimista näistä jutuista:Suorat linkit Verkkokauppa.comin sivuille: Pixel 4a Pixel 4a 5G ja Pixel 5