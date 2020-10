Lenovon tehokas Legion Phone Duel -pelipuhelin nyt ennakkotilattavissa Suomessa

pelaamiseen suunniteltu-puhelin on nyt ennakkotilattavissa Suomessa Lenovon nettisivujen kautta. Puhelimesta löytyy kaksi eri versiota, mutta Suomen sivustolla on tällä hetkellä myynnissä vain kalliimpi, 1099,99 euron versio. Pelipuhelimen ennakkotilaajat saavat tilauksen yhteydessä kaupan päälle Yoga Active Noise Cancelling (ANC) -kuulokkeet. Legion Phone Duel -pelipuhelin julkaistiin jo muutama kuukausi sitten . Puhelimen teknisiin ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa Qualcomm Snapdragon 865 Plus -järjestelmäpiiri, 16 gigatavua LPDDR5-RAM-muistia sekä 512 gigatavua UFS 3.1 -tallennustilaa.Edessä on 6,65 tuuman Full HD AMOLED-näyttö (2340 x 1080) 144 hertsin virkistystaajuudella ja 240 hertsin näytteenottotaajuudella. Puhelimen sisälle on laitettu kaksi värinämoottoria tuottamaan todentuntuista palautetta pelaamiseen ja äänen muodossa palautetta antavat eteenpäin suunnatut stereokaiuttimet.Puhelimen jäähdytykseen on myös panostettu, sillä kokemusta on otettu Lenovon Legion -pelitietokoneista. Puhelimessa käytetään mm. nestejäähdytystä ja kupariputkia viilentämiseen. Puhelimessa on kaksi 2500 mAh akkua, jotka on sijoitettu laitteen reunoille, jossa ne eivät ole kosketuksissa kuuman piirilevyn kanssa.Puhelimen latausliitin on laitettu puhelimen keskelle, jossa se ei ole tiellä vaakatasossa laitetta ladatessa. Kaksoisakun ansiosta puhelin tukee peräti 90 watin pikalatausta, jolla akku latautuu 50 prosenttiin tyhjästä vain 10 minuutissa ja täyteen 30 minuutissa. 90 watin latauksen saavuttamiseksi täytyy käyttää kahta johtoa, sillä myös puhelimen pohjassa on latausportti.Kylkeen on myös mielenkiintoisesti laitettu 20 megapikselin etukamera, joka nousee esille tarvittaessa. Kamera sopii Lenovon mukaan hyvin striimaajille, jolloin oman pelikuvan lisäksi striimiin saa tuotua myös oman naaman. Taakse on puolestaan laitettu 64 megapikselin takakamera sekä 16 megapikselin ultralaajakulmakamera.