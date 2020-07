Lenovo julkaisi Legion Phone Duel -pelipuhelimen - 144 Hz näyttö, 90W pikalataus, kylkeen sijoitettu etukamera

on julkaissut, joka tarjoaa tehokasta suorituskykyä mobiilipelaamiseen.Tehoa tuottaa tuore Qualcomm Snapdragon 865 Plus -järjestelmäpiiri , joka tuo puhelimelle myöskin nopeat uuden sukupolven 5G-yhteydet. Lisäksi tarjolla on jopa 16 gigatavua LPDDR5-RAM-muistia sekä 512 gigatavua UFS 3.1 -tallennustilaa. Vastaavat speksit löytyvät Asuksen tuoreesta ROG Phone 3 -pelipuhelimesta Lenovon mukaan puhelin on suunniteltu alusta asti pelaajia varten ja puhelimen luvataan tarjoavan kannettavan pelikonsolin tapaisen käyttökokemuksen. Puhelimessa on virtuaaliset ohjaimet, erinomaiset peliominaisuudet sekä optimoitu akku, joka kestää keskimääräistä älypuhelinkäyttöä vuorokauden yhdellä latauksella.Legion Phone Duelissa on täydet älypuhelinominaisuudet, hyvä ergonomia ja kätevä kuljetettavuus ilman kömpelöitä ohjaimia. Puhelimessa on myös erilaisia tiloja vaikkapa sähköpostien ja viestien kirjoittamiseen. Valittavana on kuusi erilaista tilaa, joilla jokaisella on oma tyylinsä, värinsä ja kuvakkeensa. Lisäksi kotitila mahdollistaa puhelimen kytkemisen ulkoiseen näyttöön tai televisioon, jolloin pelatessa voi käyttää esimerkiksi langatonta hiirtä ja näppäimistöä tai muita langattomia lisävarusteita telakkaliitännän kautta.Edessä on 6,65 tuuman Full HD AMOLED-näyttö (2340 x 1080) 144 hertsin virkistystaajuudella ja 240 hertsin näytteenottotaajuudella. Puhelimen sisälle on laitettu kaksi värinämoottoria tuottamaan todentuntuista palautetta pelaamiseen ja äänen muodossa palautetta antavat eteenpäin suunnatut stereokaiuttimet.Puhelimen jäähdytykseen on myös panostettu, sillä kokemusta on otettu Lenovon Legion -pelitietokoneista. Puhelimessa käytetään mm. nestejäähdytystä ja kupariputkia viilentämiseen. Puhelimessa on kaksi 2500 mAh akkua, jotka on sijoitettu laitteen reunoille, jossa ne eivät ole kosketuksissa kuuman piirilevyn kanssa.Puhelimen latausliitin on laitettu puhelimen keskelle, jossa se ei ole tiellä vaakatasossa laitetta ladatessa. Kaksoisakun ansiosta puhelin tukee peräti 90 watin pikalatausta, jolla akku latautuu 50 prosenttiin tyhjästä vain 10 minuutissa. Täyteen akut latautuvat noin 30 minuutissa.Kylkeen on myös mielenkiintoisesti laitettu 20 megapikselin etukamera, joka nousee esille tarvittaessa. Kamera sopii Lenovon mukaan hyvin striimaajille, jolloin oman pelikuvan lisäksi striimiin saa tuotua myös oman naaman. Taakse on puolestaan laitettu 64 megapikselin takakamera sekä 16 megapikselin ultralaajakulmakamera.Painoa laitteelta löytyy peräti 239 gramman edestä ja paksuimmillaan se on 9,9 millimetriä. Puhelimen luvataan kuitenkin tarjoavan hyvän otteen pelaajalle. Lisäksi puhelimeen on laitettu ulkoisia valotehosteita.Lenovo Legion Phone Duel tulee myyntiin heinäkuussa Kiinassa sekä valituilla Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoilla. Puhelin tulee myöhemmin saataville EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka) sekä Latinalaisessa Amerikassa. Saatavuus ja saapumisen ajankohta vaihtelevat alueittain. Lisäksi hintatietoja ei paljastettu.