OnePlussalta päivitys Nordille: Parannuksia tietoturvaan ja kameraan

OnePlus on julkaissut uuden 10.5.8 -päivityksen edulliselle Nord-puhelimelleen. Päivitys on aloitettu Intiasta, mutta saapunee pian myös muun maailman Nordeille.Edelleen yksi Suomen eniten myydyistä puhelimista saa samalla Androidin viralliset syyskuun tietoturvapäivitykset.Itse OxygenOS päivittyy hieman mm. kameran osalta, jossa kuvanvakautuksen toimintaa on parannettu. Uusista ominaisuuksista mainitaan ilmoitusten filtteröiminen, jonka lisäksi kuvakaappauksien käyttöliittymää on uudistettu.Parannuksia on tehty myös niin järjestelmän kuin verkkoyhteyksien vakauteen sekä näytön kalibrointiin.Päivitys tulee todennäköisesti Suomessa pian saataville automaattisesti Nord-puhelinten ilmoituksien kautta.