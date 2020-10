Syyskuun myydyimmät puhelimet: OnePlus Nord menetti sijoituksia saatavuusongelmien takia

DNA:n myydyimmät puhelimet syyskuussa 2020

Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A20e Apple iPhone SE (2. sukupolvi) Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A51 5G Xiaomi Mi 10 Lite 5G Huawei P Smart 2019 OnePlus Nord 5G Apple iPhone 11 Pro Apple iPhone 7 OnePlus 8 5G Samsung Galaxy A21s Apple iPhone 11 Pro Max Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy S10 Lite

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille syyskuussa 2020

Samsung Galaxy A20e OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy A51 5G Apple iPhone 11 Nokia 110 Apple iPhone SE 2020 OnePlus 8 5G Samsung Galaxy A41 Nokia 105 Huawei P Smart Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy A51 Apple iPhone 7 Nokia 130 Honor 7S

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille syyskuussa 2020

Samsung Galaxy A20e Apple iPhone SE 2020 Apple iPhone 11 OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A40 Nokia 105 OnePlus 8 5G Samsung Galaxy Xcover 4s Samsung Galaxy S20 5G Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A51 5G

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille syyskuussa 2020

Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A51 5G OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A51 Apple iPhone SE (2020) Huawei P Smart Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy A21s

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille syyskuussa 2020

Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy A51 Apple iPhone 11 Apple iPhone SE Nokia 5.3 Samsung Galaxy A20e Nokia 7.2 Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy Xcover 4s Samsung Galaxy S10e

Gigantin myydyimmät puhelimet kuluttajille syyskuussa 2020

Huawei P Smart 2019 Samsung Galaxy A51 Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A41 Apple iPhone SE 2020 OnePlus Nord Nokia 5.3 Motorola Moto G8 Power Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A20s

Gigantin myydyimmät puhelimet yrityksille syyskuussa 2020

Apple iPhone 11 Apple iPhone SE 2020 Huawei P Smart 2019 Samsung XCover 4s Samsung Galaxy A51 Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A21s Motorola Moto G8 Power OnePlus Nord

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet syyskuussa 2020

Samsung Galaxy A51 (4G) Apple iPhone SE (2020) OnePlus Nord Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy A41 Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A21S Samsung Galaxy XCover Pro Samsung Galaxy Xcover 4S Huawei P Smart Z

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet syyskuussa 2020

Apple Watch Series 5 Huawei Watch GT2 Huawei Watch GT Apple Watch Series 3 Honor Band 5 Huawei Band 4 Pro Honor Magic Watch 2 Apple Watch Series 6 Samsung Galaxy Fit e Samsung Galaxy Watch Active2 Samsung Galaxy Fit Huawei Band 4 Apple Watch SE Samsung Galaxy Watch 3 Garmin Venu

Elisan myydyimmät älykellot syyskuussa 2020

Huawei Watch GT Polar Ignite Huawei Watch GT 2e Apple Watch Series 6 GPS + Cellular eSIM Polar Vantage M Samsung Galaxy Watch Active 2 eSIM Huawei Watch GT 2 Apple Watch Series 6 GPS Polar M430 Garmin Venu Samsung Galaxy Watch 3 eSIM Apple Watch Series 3 GPS Polar Grit X Huawei Band 4 -aktiivisuusranneke Honor MagicWatch 2

Telian myydyimmät älykellot kuluttajille syyskuussa 2020

Apple Watch Series 6 GPS + Cellular Samsung Galaxy Watch 3 4G Samsung Galaxy Watch Active 2 4G Apple Watch SE GPS + Cellular Samsung Galaxy Watch 4G Polar Ignite Samsung Galaxy Watch Active Apple Watch Series 4 GPS + Cellular Apple Watch SE GPS Huawei Watch GT 2

Kuukausi on jälleen vaihtunut, jonka myötä on aika katsastaa viime kuun operaattorien, Gigantin ja Veikon Koneen myydyimmät puhelimet.Syyskuun listoilla ei välttämättä nähdä niin selkeää voittajaa elokuun tapaan, jolloin OnePlus Nord hallitsi Top -listoja selkeästi . Nord on toki edelleen mukana kärkikahinoissa, mutta se on menettänyt muutaman sijan muun muassa Applelle ja Samsungin edullisille puhelinmalleille.Nordin kohdalla on toki esiintynyt paikoin saatavuusongelmia kovan kysynnän johdosta, joka on vaikuttanut sijoituksiin."Nord ollut erittäin kysytty malli heti julkaisustaan lähtien, ja kova kysyntä on välillä näkynyt jopa hetkellisinä saatavuusongelmina markkinassa", Gigantin puhelinmyynnin apulaismyyntipäällikkö Juuso Ketolainen kertoo.Myös esimerkiksi DNA:lla Nordin saatavuus on ollut heikkoa syyskuun aikana, jonka myötä puhelin putosi viime kuun kakkospaikalta peräti kahdeksanneksi.Yksi syyskuun merkittävimmissä muutoksista on 5G-puhelimien yleistyminen. Esimerkiksi DNA:n Top 15 -listalta löytyy jo neljä 5G-yhteyksillä varustettua mallia ja Elisalla kärkikolmikkoon näitä mahtuu kaksi kappaletta."5G-puhelimet ovat nyt asiakkaidemme valinta. Yhä useampi 5G-puhelin nousee myydyimpien puhelimien kärkisijoille. OnePlus Nord 5G:n ja Samsung Galaxy A51 5G:n kärkitaistelun lisäksi myös OnePlus 8 5G on kavunnut syyskuussa myydyimpien joukkoon", toteaa Elisan henkilöasiakkaiden laiteliiketoiminnan johtaja Ville Valkama.Top -listoja hallitsevat kuitenkin edelleen selkeästi 4G-puhelimet. Vahvoja sijoituksia ovat saaneet muun muassa noin 130 euron Galaxy A20e, 249 euron Galaxy A41 ja edullisemman hintaluokan iPhone SE Mielenkiintoinen havainto voidaan tehdä Elisan listalla, josta löytyy peräti kolme erittäin edullista Nokian puhelinta (Nokia 110, Nokia 105 ja Nokia 130).Tehokkaampien puhelimien kohdalla voittaja on Applen iPhone 11, joka on saanut kärkipaikan DNA:n ja Telian listoilla.