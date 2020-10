Koronavilkku päivittyi uuteen versioon: Nyt myös englanniksi

tiedottaa Suomen virallisen koronaviruksen jäljityssovelluksen,, päivittyneen uuteen versioon.Uuden version merkittävin uudistus on se, että sovellus toimii nyt myös englanniksi. Tuomalla englannin mukaan vielivaihtoehtoihin THL toivoo saavansa sovelluksen käyttäjiksi myös ne tuhannet suomalaiset ja Suomessa asuvat, jotka eivät puhu äidinkielenään suomea tai ruotsia.Koronavilkun pitäisi päivittyä automaattisesti, mutta näin ei aina ole: jostaiasetuksisa on vaihtoehtona sovellusten päivittäminen ainoastaan WiFi-yhteyden yli, jäävät sovellukset monesti päivittämättä. Tähän "syynä" on tietysti Suomen erikoisuus, eli rajoittamaton mobiilidata, jonka vuoksi kaikki käyttäjät eivät puhelintaan koskaan kytke langattomaan lähiverkkoon.Sovelluksen päivityksen voi ladata myös suoraan kaupan sivuilta - tai asentaa sen ensimmäistä kertaa, jos Koronavilkkua ei jostain syystä puhelimessa vielä ole.Alla latauslinkit Koronavilkulle:Etenkin Android-käyttäjien kannattaa myös tarkistaa, että Koronavilkku toimii oikein . Viimeisimmät päivitykset korjasivat ongelmia virransäästön suhteen, joten ongelmia ei pitäisi olla, mutta tarkistus on hyvä tehdä silti.